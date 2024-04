Partir en vacances grâce aux aides de la CAF / iStock.com - PIKSEL

Le dispositif Vacaf

Vacaf est un dispositif d’aide aux vacances qui réduit le coût des réservations dans les villages vacances ou campings labellisés. Pour bénéficier du dispositif Vacaf, qui inclut l’Avf (Aide aux vacances familiales) et l’Ave (Aide aux vacances enfants), il faut respecter des conditions : avoir un quotient familial inférieur/égal à 700 € en janvier 2024 pour l’Avf et inférieur/égal à 850 € en janvier 2024 pour l’Ave ; avoir un ou des enfants à charge nés du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2023 (pour l’Avf) et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2017 (pour l’Ave). Cette année, les bénéficiaires du dispositif Vacaf ont reçu un courrier de notification sur leur compte CAF afin de les prévenir qu’il leur était possible de bénéficier du dispositif. Le montant de l’aide et la durée du séjour y sont précisés. Que doivent faire les bénéficiaires une fois le courrier reçu ? Choisir un séjour sur le site Internet vacaf.fr. Les places sont limitées, il est donc recommandé de ne pas trop tarder. Il faut ensuite : prendre contact avec le centre de vacances ; indiquer son numéro de dossier ; préciser que l’on bénéficie du dispositif Vacaf ; réserver le séjour ; régler une partie du montant (afin de confirmer la réservation). Un mois au plus tard avant le départ, il faut régler le reste à charge (l’aide est directement versée au centre par la CAF). Pour un séjour à plus de 200 kilomètres de son habitation – entre le 6 juillet et le 1er septembre – une aide supplémentaire de 100 ou 200 € est versée.

Les aides aux vacances sociales (AVS)

Les AVS sont destinées aux familles allocataires ayant : un enfant à charge de moins de 18 ans au 31 décembre de l’année précédente ; un quotient familial inférieur ou égal à 900 € au mois de janvier (année en cours) ; bénéficié d’une prestation familiale au cours du mois d’octobre précédent. Ces familles doivent en outre être accompagnées par un travailleur social d’un service agréé par la CAF pour un projet de premier départ en famille. Le montant pris en charge dépend du quotient familial. Les séjours doivent se dérouler dans des centres labellisés Vacaf. Les AVS ne peuvent pas être cumulées avec l’Avf. Il est en revanche possible de bénéficier des AVS deux ans d’affilée.

L’aide au court séjour et l’Aide aux temps libres

L’aide au court séjour concerne les séjours de 3 jours (2 nuitées) en hôtel, camping, gîte étape ou encore mobil-home. Le séjour doit avoir lieu en France. Les locations type Airbnb ne sont pas concernées. L’Atl est destinée aux familles ayant des enfants nés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2020 (inclus). Son montant est de 6 ou 11 € par journée complète d’accueil dans un centre de loisirs sans hébergement. L’Atl est versée sur le compte des allocataires et cumulable avec l’Ave/Avf. Contactez votre CAF pour obtenir davantage d’informations sur les dispositifs mis en place pour aider les Français à partir en vacances.