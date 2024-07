Paiement sans contact, attention aux arnaques !-iStock-Kiwis.jpg

Le paiement sans contact plafonné à 50 euros

Les arnaqueurs ne manquent jamais d’imagination pour inventer de nouvelles escroqueries. Et ils savent rebondir sur les avancées technologiques afin de tirer profit de la situation et dérober leurs victimes. Le paiement sans contact en fait partie, raison pour laquelle il faut conserver quelques règles de sécurité avec ce moyen de paiement. Pour rappel, le paiement sans contact s’effectue sur un TPE (terminal de paiement électronique) sans insérer la carte dans le lecteur et donc sans renseigner son code de carte de crédit.

Le risque de se faire voler sa carte

Ainsi, si vous vous faites voler votre carte, n’importe qui peut l’utiliser avec le paiement sans contact. Pour limiter les risques de fraude, les banques plafonnent généralement le montant d’une opération à 50 euros. Par ailleurs, certaines banques limitent leurs clients à 5 opérations par jour avec le sans contact. Il faut ensuite utiliser sa carte de crédit de façon traditionnelle en l’insérant dans un TPE et en composant son code PIN.

Un boîtier électronique pour dérober vos données

Mais sans vous faire dérober votre carte de crédit, il existe une arnaque qui peut vous coûter cher. Selon Grazia, certains escrocs parviennent à dérober des coordonnées bancaires si vous avez le malheur d’avoir glissé votre carte de crédit dans votre sac à main sans la ranger dans un portefeuille ou un porte-carte. En effet, les arnaqueurs peuvent utiliser un boîtier électronique qu’ils placent à proximité du sac de leur cible. Pour tenter de contrer cette arnaque, certaines banques fournissent à leurs clients des porte-cartes qui permettent de se protéger contre ce vol de données.

Une fraude encore marginale

Selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France, les Français ont perdu plus de 473 millions d'euros en 2020 à cause de la fraude aux cartes bancaires. Cependant, l’arnaque au paiement sans contact, représente moins de 1% des fraudes à la carte bancaire. Car si l’on imagine aussi souvent des arnaqueurs s’approcher de nous avec un TPE afin de déclencher des paiements, en réalité les TPE sont tous tracés ce qui rendrait l’auteur de la fraude très facilement identifiable. Pour éviter les arnaques, il est important de surveiller régulièrement ses comptes. Si vous repérez une transaction douteuse, il faut appeler votre conseiller bancaire sans attendre. Et si vous avez été victime d’une arnaque, pas de panique, votre banque vous demandera simplement de préciser les circonstances de la fraude et initiera la procédure de remboursement.

L’arnaque au spoofing

Cette escroquerie s'ajoute à une longue liste d'arnaques dans le secteur bancaire, parmi lesquelles la plus connue est le « spoofing ». Cette technique consiste à usurper l’identité de la banque d’un client pour le contacter et signaler un problème avec son compte. Prétendant vouloir corriger une erreur, les escrocs demandent alors les codes d’identification en ligne du client et dérobent ensuite l’argent de leur victime.