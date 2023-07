Vous avez envie de voyager mais n’avez pas de passeport ? Pour certaines destinations, votre carte d’identité française peut suffire.

Où peut-on voyager avec sa carte d’identité ? / iStock.com - Fly_dragonfly

Union européenne et Espace Schengen

Que vous n’ayez pas de passeport ou que celui-ci soit périmé, si vous souhaitez voyager, cela est tout de même possible. En effet, avec votre carte nationale d’identité (CNI), vous pouvez vous rendre dans les 27 pays de l’Espace Schengen. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc vous programmer un voyage en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Croatie ou encore au Danemark et en Espagne. Sont également inclus dans la liste des 27 : l’Estonie ; la Finlande ; la Grèce ; la Hongrie ; l’Islande ; l’Italie ; la Lettonie ; le Liechtenstein ; la Lituanie ; le Luxembourg ; Malte ; la Norvège ; les Pays-Bas ; la Pologne ; le Portugal ; la République tchèque ; la Roumanie ; la Slovaquie ; la Slovénie ; la Suède ; la Suisse. Si vous n’avez pas de passeport, vous pouvez aussi vous rendre en Albanie, en Andorre, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Serbie, au Monténégro, en Macédoine et à Monaco avec votre CNI. Pour les DOM-TOM, il convient de se renseigner pour les correspondances, car certains pays demandent le passeport.

Quid des îles ?

Que vous souhaitiez partir en Corse, en Sardaigne, en Sicile, à Madère ou encore dans les Açores, vous n’avez pas non plus besoin de passeport. Votre carte d’identité vous suffira également pour vous rendre aux Canaries, aux Baléares, en Crète et à Chypre. Enfin, jusqu’au 30 septembre prochain, la CNI suffit pour se rendre à Jersey et Guernesey. Des conditions sont néanmoins à respecter : aller-retour effectué dans la journée ; traversées faites à bord de Condor Ferries et Manche Îles Express.

Le cas du Royaume-Uni

Depuis le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les conditions d’entrée dans le pays ont changé. Ainsi, un passeport en cours de validité est nécessaire pour se rendre en Angleterre mais aussi en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles. En revanche, vous pouvez vous rendre en Irlande du Sud avec seulement votre CNI. Celle-ci vous sera également suffisante pour passer de l’Irlande du Sud à l’Irlande du Nord.

Voyager en dehors de l’Espace Schengen et de l’Union européenne

Vous aimeriez vous rendre en Turquie ? Vous pouvez vous y rendre, munis de votre seule carte d’identité, à condition que celle-ci soit encore valide 3 mois après la date prévue de votre retour en France. Il doit en plus s’agir d’un voyage de moins de trois mois. Pour l’Égypte, la CNI doit être encore valide au moins six mois après le retour en France. De plus, un visa est obligatoirement apposé sur un formulaire fourni par les autorités égyptiennes. Vous devrez en outre apporter deux photos d’identité afin de les joindre au formulaire. Pour la Tunisie, la CNI est généralement acceptée pour les voyages de groupes organisés par des agences spécialisées. Un passeport est toutefois recommandé. Bon(s) voyage(s) !