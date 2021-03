Un décret publié mi-février autorise les employés à prendre leur pause déjeuner sur leur lieu de travail, ailleurs que dans l'espace restauration. Le but est de lutter contre la propagation du Covid-19 en entreprise.

On peut à présent déjeuner au bureau - iStock-MarinaLitvinova

Prendre son déjeuner au travail est désormais autorisé

Lutter contre le phénomène de clusters en entreprise

Afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a publié un décret autorisant les employés d'entreprises de plus de 50 collaborateurs à prendre leur pause déjeuner sur leur lieu de travail. Si cette pratique était courante, elle était jusqu'à présent interdite par le Code du travail. Le décret, entré en application depuis le 15 février 2021 et jusqu'au mois de décembre 2021, permet ainsi de déjeuner ailleurs que dans l'espace restauration, à savoir les cuisines et les restaurants d'entreprise. Le texte précise que cet assouplissement est accordé si le local de restauration « ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ». En somme, si la cantine d'entreprise ne permet pas de bénéficier de suffisamment d'espace entre les employés, ceux-ci peuvent déjeuner partout ailleurs dans l'entreprise. Pour certains, la pause déjeuner se passera simplement sur leur poste de travail, face à leur ordinateur. Et pour d'autres, des espaces seront spécialement aménagés par l'employeur. Des espaces qui devront bien entendu assurer la sécurité des collaborateurs, et donc bannir toute zone de stockage de substances dangereuses comme le précise le décret. Cet aménagement de la loi était attendu depuis le mois de janvier dernier lorsque les règles régissant le protocole sanitaire en entreprise avaient été durcies. Le nouveau principe étant de maintenir une distance d'au minimum deux mètres entre les employés lorsque le masque ne peut être porté, comme lors de la pause déjeuner en l'occurrence. Désormais, si l'espace restauration ne permet pas d'assurer cette distance minimale, l'employeur peut autoriser les salariés à prendre leur déjeuner dans d'autres zones de l'établissement.La nouveauté de cet assouplissement de la loi porte essentiellement sur le type d'entreprises concernées. Car jusqu'à présent, seules les structures de moins de 50 salariés bénéficiaient de cette autorisation. Dès lors, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent permettre à leurs collaborateurs de prendre leur pause déjeuner ailleurs que dans le traditionnel restaurant d'entreprise. Ce décret a pour finalité de lutter autant que possible contre la formation de clusters dans les entreprises. Plusieurs études menées sur l'apparition de foyers épidémiques démontrent que 20 % d'entre eux proviennent justement du lieu de travail. L'entreprise compte en effet parmi les zones de contamination au Covid-19 les plus importantes, et la pause déjeuner est propice à la transmission du virus, car la distanciation physique est difficilement respectée et le masque n'est pas porté. À l'heure où de nouvelles mesures de confinement territorialisé viennent d'entrer en vigueur dans plusieurs départements où le virus circule activement, ce décret est de nature à combattre un peu plus encore la propagation du Covid-19.