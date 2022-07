Novaxia investit 550 millions € dans le recyclage immobilier urbain au 1er semestre 2022

Au cours des six premiers mois de 2022, Novaxia Investissement a signé pour le compte de ses fonds l’acquisition de 33 actifs immobiliers tertiaires, qui feront potentiellement l’objet d’opérations de recyclage urbain en unités résidentielles à court, moyen ou long terme. Le montant total engagé par la société de gestion pour ces opérations approche les 550 millions €. D’autre part, capitalisant sur son expertise internationale acquise sur la SCPI Novaxia Neo, Novaxia Investissement se lance dans la co-promotion de projets de recyclage urbain au Luxembourg et au Portugal. Conformément à ses engagements d’entreprise à mission, elle opère sur l’ensemble de ses actifs immobiliers en mode ZAN (zéro artificialisation nette des sols).

Novaxia Investissement annonce 33 acquisitions pour 550 millions € au S1 2022

« Grâce à l’importante collecte des fonds de Novaxia Investissement, nous avons pu réaliser 33 acquisitions au premier semestre 2022, sans conditions suspensives dans le cas des projets de développement. La profondeur de marché du recyclage urbain nous permet d’investir dans des projets de recyclage de bureaux en logements, afin de créer des logements là où se situe le besoin sans artificialiser les sols. Après nous être étendus en dehors d’Ile-de-France, nous avons réalisé des opérations en Europe et souhaitons poursuivre dans cette voie, toujours avec des partenaires promoteurs, » résume Mathieu Descout, Président de Novaxia investissement, dans un récent communiqué de presse diffusé par la société de gestion.

Lancement de Novaxia+, plateforme de co-promotion qui collabore déjà avec 45 promoteurs

Au cours de l’année 2021, Novaxia Investissement a préparé le lancement de Novaxia+, une plateforme de co-promotion dédiée aux promoteurs immobiliers. La montée en puissance de Novaxia+ s’est matérialisée au 1 er semestre 2022 avec 23 acquisitions d’actifs tertiaires obsolètes sans conditions suspensives effectuées en 6 mois pour un montant global approchant 450 millions €. Ces 23 opérations immobilières représentent à terme 7 200 logements potentiels d’une surface totale de 470 000 m², pour une valorisation qui approcherait 3 milliards € à conditions de marché inchangées. Sur 2022, Novaxia Investissement a un objectif d’engagement de 800 millions € dans des actifs immobiliers éligibles au recyclage urbain. « La co-promotion fait partie de notre modèle. Chaque projet de développement est réalisé avec un partenaire promoteur. Nos fonds sont mobilisables rapidement et nous pouvons obtenir les meilleurs dossiers dans les meilleurs délais, même sans permis de construire ou conditions de financement. Afin d’être au plus proche des promoteurs, notre équipe dédiée à la collaboration dirigée par Tom Jamey a été étendue, pour un accompagnement dans toutes les régions de France, » déclare Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.

Novaxia sort des frontières domestiques pour développer le recyclage urbain en co-promotion

Novaxia Investissement se lance dans 2 projets de recyclage urbain en zone euro :

- Acquisition, pour le compte de ses fonds, d’une parcelle obsolète 4500 m² à Hesperange au Luxembourg, qui sera recyclée en un projet immobilier mixte résidentiel-tertiaire en co- promotion avec Capelli. Cette parcelle intégrait à l’origine une zone commerciale avec parkings à proximité du quartier résidentiel Howald, dans un cadre aéré et proche de la nature. Ce projet de recyclage urbain prévoit la construction d’environ 100 logements pour 6 000 m² de surface de plancher, d’un commerce et d’un restaurant. La livraison de l’ensemble immobilier est programmée en 2026.

- Acquisition à Amadora au Portugal, pour le compte des fonds Novaxia R et Novaxia One, d’une friche bétonnée au cœur d’un quartier résidentiel bien connecté au centre de Lisbonne par le réseau du métro et du train régional. Ce projet de recyclage urbain, baptisé « Factory », est entrepris en partenariat avec BNP Real Estate. Il prévoit la construction de plus de 100 000 m² d’immobilier à usage mixte résidentiel-tertiaire.

Développement accéléré de la SCPI Novaxia Neo au 1 er semestre 2022

Sur les 6 premiers mois de 2022, la SCPI Novaxia Neo a procédé à 10 acquisitions pour un montant global de 121 millions €, ce qui représente 4 fois le volume des acquisitions réalisées au S1 2021 ! Le véhicule immobilier non coté de Novaxia Investissement a renforcé sur la période son positionnement aux Pays-Bas et en Espagne, détenant à ce jour un patrimoine situé à 41 % en zone euro hors France. Novaxia Investissement a sélectionné l’ensemble de ces actifs pour leur potentielle réversibilité dans l’hypothèse où ils subiraient une vacance locative structurelle de long terme. La SCPI Novaxia Neo a d’autre part 13 dossiers d’investissement sous exclusivité en attente de signature, totalisant 308 millions € de volume d’engagement. La SCPI Novaxia Neo revendique une capitalisation de 265 millions € au 30/06/2022, un quasi-doublement en seulement 6 mois.

Lancement de l’offre Neo+ dédiée à la SCPI Novaxia Neo : développement du « Sale & Lease Back » avec des baux court terme

Novaxia Investissement annonce lancer une nouvelle offre pour le compte exclusif de la SCPI Novaxia Neo : Neo+, une solution proposée aux directeurs immobiliers des entreprises utilisatrices et aux brokers qui promeut des opérations de « Sale & Lease-Back », avec une option possible pour des baux de court terme. Le « Sale & Lease-Back » permet classiquement aux entreprises détentrices de mètres carrés d’immobilier tertiaire pour leur propre usage, de les revendre tout en continuant à occuper leurs locaux. C’est un excellent moyen pour les utilisateurs de dégager des fonds propres pour d’autres projets d’investissement et de récupérer une flexibilité d’usage sur leurs locaux professionnels. En outre, cela leur permet d’être accompagnés dans leurs démarches de rénovation thermique ou d’extension de surfaces par un professionnel du recyclage urbain. Dans certains cas, les actifs tertiaires que cèdent les utilisateurs dans le cadre de ces opérations de « sale and lease back » s’inscrivent dans une tendance d’obsolescence structurelle, dont la SCPI Novaxia Neo peut tirer profit en travaillant sur leur recyclage en logements à long terme, dans la perspective d’un départ programmé du cédant. « Cette offre Neo+, pilotée par Arnaud Guilpin, s’adresse aux Directeurs Immobiliers et aux Brokers. Grâce à notre expertise dans le recyclage urbain nous pouvons faire l’acquisition de fonciers qui n’ont plus leur place dans une SCPI standard ou qui ne conviennent plus aux entreprises propriétaires qui les occupent. En tant que spécialistes du recyclage urbain, nous offrons soit une seconde vie grâce avec nos équipes d’Asset Management soit un recyclage à long terme à des biens en voie d’obsolescence » résume Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.