Monopoly récompense les «mauvais perdants» dans sa nouvelle version

«Une partie de Monopoly sur deux se termine mal à cause des mauvais joueurs», selon l'éditeur Hasbro, qui dit avoir voulu apporter une solution.

De nombreux Français ont profité du confinement pour (re)découvrir les jeux de société. Selon un sondage mené par The NPD Group, le leader mondial des études de marché pour l'industrie du jouet, 37% des Français déclarent avoir passé davantage de temps à jouer qu'à l'accoutumée. Chez les jeunes, ce chiffre atteint même 53%.

Parmi les jeux les plus demandés, on retrouve l'indémodable Monopoly, qui était d'ailleurs le jeu le plus vendu en France pendant la première semaine de confinement. Hasbro, l'éditeur de Monopoly, espère bien alimenter cette bonne dynamique avec une nouvelle version du jeu intitulée «Monopoly pour les mauvais perdants», sortie le 26 août.

Dans cette nouvelle mouture, les règles évoluent. Comme pour l'édition «Monopoly spécial tricheurs», Hasbro a voulu transformer certaines contraintes du jeu en avantage. Dans la nouvelle édition, aller en prison, payer un loyer ou faire faillite permet aux joueurs d'accumuler des pièces «Mauvais Perdant». Au bout de quatre, les joueurs obtiennent le pion M. Monopoly qui donne une série d'avantages, comme par exemple voler la propriété d'un joueur, percevoir de l'argent lorsque l'on est sur la propriété d'un autre joueur, ou obtenir une maison gratuitement en faisant un double. Le pion étant destiné à changer de main au fur et à mesure des gains de pièces «Mauvais Perdant», aucun joueur n'est laissé sur le carreau.

«On s'est rendu compte qu'une partie de Monopoly sur deux se termine mal à cause des mauvais joueurs», explique Florence Gaillard, chef marketing de Hasbro Gaming en France. «Les gens ont bien aimé l'édition tricheurs, du coup on a continué avec une nouvelle édition basée sur la transgression des règles», ajoute-t-elle.

Un vendeur du rayon jeux de société d'une grande chaîne de magasins de jouets confirme au Figaro que l'édition tricheurs a particulièrement bien marché dans son magasin. « Les éditions spéciales se vendent plutôt bien généralement, surtout chez les jeunes. Les plus vieux quant à eux préfèrent encore l'édition classique. Par contre l'édition Mme. Monopoly n'avait pas trop séduit nos clients», se remémore-t-il.

Côté consommateurs, la nouvelle version semble bénéficier d'un accueil bienveillant. «Cette nouvelle édition à l'air amusante mais j'ai déjà une version classique chez moi donc je ne pense pas l'acheter», confie au Figaro Anaïs, 29 ans. «Je ne savais pas qu'une nouvelle version était sortie, comme j'y ai joué avec mes enfants pendant le confinement et qu'ils ont bien aimé je pense peut-être l'acheter ! Cela rendra les choses plus faciles avec certains qui ont du mal à accepter de perdre», confie en souriant Clément, 42 ans et père de deux enfants.

Avec plus d'un milliard de joueurs recensés dans le monde répartis dans pas moins de 114 pays, le slogan publicitaire des années 1980, «que ferait une famille sans son Monopoly», n'a jamais été aussi vrai.