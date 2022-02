Minimum vieillesse (Aspa): Hausse des pensions de retraite en 2022

Le gouvernement a récemment confirmé que la revalorisation des pensions de retraite de base serait de 1,1% au 1er janvier 2022. Si le taux est supérieur à celui de 2021, il reste bas pour les retraités qui espéraient une revalorisation à hauteur de l'inflation subie en 2021. Décryptage.

Hausse des pensions de retraite en janvier / iStock-LightFieldStudios

Une revalorisation annuelle

La revalorisation des pensions de retraite de base est un rendez-vous annuel. Elle intervient en effet chaque année en date du 1er janvier. Fidèle à ce calendrier, le gouvernement a annoncé mi-novembre que les retraites de base seraient ainsi revalorisées de 1.1% le 1er janvier 2022. Une légère hausse par rapport à 2021, puisqu'elles avaient été revalorisées de 0.4% au début de l'année.

Comment s'effectue le calcul ?

La règle de revalorisation annuelle des montants des retraites de base est inscrite dans le Code de la Sécurité sociale, son calcul est donc circonscrit par un cadre légal. Selon l'article L.161-25 du Code de la consommation, la revalorisation des pensions de retraite est «effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Insee l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.» Autrement dit, pour calculer la revalorisation annuelle pour 2022, il convient donc de faire la différence entre la moyenne sur un an de l'indice des prix à la consommation (excluant le tabac) de novembre 2020 à octobre 2021 et celle des mois de novembre 2021 à octobre 2020. Ce calcul explique la différence entre le taux d'inflation, fixé à 2.8% en novembre par l'Insee, et le taux de revalorisation annuel des retraites pour 2022.

Les retraites de base concernées

La règle de revalorisation annuelle concerne les retraites de base incluant les salariés du privés, les fonctionnaires, les indépendants et excluant les avocats. Dans les faits, l'augmentation sera appliquée aux pensions de retraite dues pour le mois de janvier 2022, qui sont pour la plupart versées début février. Concernant les retraites complémentaires, chaque régime a ses propres règles. L'Agirc-Arrco a notamment décidé en novembre de revaloriser la retraite complémentaire des salariés du privé en dessous du niveau de l'inflation, limitant l'augmentation à 1 %.

Des aides complémentaires

Dans le contexte d'une inflation croissante, une indemnité inflation sera versée à certains retraités pour les aider à faire face à la hausse fulgurante des prix du carburant et de l'énergie. Cette aide de 100 euros sera versée en février 2022 aux retraités qui perçoivent une pension de moins de 2000 euros nets par mois. L'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa, anciennement «minimum vieillesse») sera également revalorisée de 1.1% en janvier 2022.