Micro-dons : l'arrondi à la caisse a rapporté près de 8 millions d'euros aux associations en 2020, malgré la crise

INFO LE FIGARO - Ces dons que font les Français en arrondissant le prix de leurs achats à l'euro supérieur sont en augmentation de 15% par rapport à 2019.

Bonne nouvelle pour les associations : les Français ont multiplié les petits gestes de solidarité cette année. En effet, ils ont accepté plus massivement qu'en 2019 d'arrondir leurs achats à l'euro supérieur lors de leurs passages en caisse ou de faire des petits dons sur salaire. Résultat, l'Arrondi solidaire et le micro-don sur salaire ont permis de lever près de 8 millions d'euros, se réjouit Pierre-Emmanuel Grange, fondateur de MicroDON qui pilote les deux dispositifs. Cette somme qui sera intégralement reversée aux associations ressort en hausse de 15% par rapport à l'an passé.

Le dirigeant de l'entreprise solidaire souligne que cette augmentation du nombre d'actes de générosité est d'autant plus notable qu'elle intervient «après une année 2019 en forte croissance et dans un contexte où les deux confinements ont maintenu des magasins fermés pendant plusieurs mois, privant ainsi les clients de pouvoir faire des petits dons».

La simplicité de ce geste de solidarité explique en partie le succès de la collecte. En effet, dans les magasins qui proposent ces campagnes de dons, les clients ont simplement à accepter d'effectuer un micro-don de quelques centimes au moment de régler leurs achats sur les terminaux de paiement. Bien souvent, la personne accepte, car verser quelques centimes pour arrondir à l'euro supérieur est presque invisible sur le ticket de caisse. En outre, avec la pandémie, les paiements par carte ont augmenté, multipliant ainsi les opportunités de procéder à ces micro-dons.

Des plus en plus de magasins partenaires

De plus, «dès leur réouverture, la majorité des enseignes partenaires se sont empressées de réactiver des campagnes de dons», indique Olivier Cueille, cofondateur de MicroDON. «On peut très facilement activer des campagnes de dons et les adapter au contexte», ajoute Pierre-Emmanuel Grange. Les enseignes partenaires choisissent en effet les associations auxquelles les fonds sont reversés.

Enfin, «cette année, malgré le contexte, deux nouvelles enseignes ont choisi de démarrer un partenariat avec nous, Picard et Cora dont la campagne a permis de lever 550.000 euros en deux mois pour le Programme Alimentaire Mondial», précise Olivier Cueille, ce qui porte le nombre d'enseignes partenaires à 35. Les associations auront bien besoin de ces fonds pour faire face au contexte de crise économique et sanitaire.