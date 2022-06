Marc Touati : «L'immobilier peut baisser de 10 à 15%»

Marc Touati, président-fondateur du cabinet Acdefi. (© DR)

Renouant avec des niveaux records à +4,8% sur un an en avril en France et +7,5% dans la zone euro, l'inflation accélère sous l'effet de la guerre en Ukraine et des hausses des prix des produits importés. L'analyse de Marc Touati sur les moyens de la combattre.

Marc Touati est un économiste indépendant, président fondateur du cabinet Acdefi.

Cette inflation est-elle partie pour durer ?

L’inflation devient incontrôlable car elle est alimentée par les risques géopolitiques et les pénuries de matières premières et de composants industriels à travers le monde.

Et ce d’autant plus que la Chine se referme à cause des nouveaux cas de Covid, ce qui engendre de nouvelles pénuries. Le drame est que nous n’avons plus de marge de manœuvre, ni budgétaire ni monétaire. Les banques centrales sont prises à leur propre piège. Elles ont alimenté l’inflation, mais si elles réagissent en augmentant les taux trop fortement, elles vont casser la croissance sans réduire l’inflation de manière significative à cause des pénuries.

D’où la crainte d’une stagflation, c’est-à-dire la combinaison d’une inflation forte et d’une stagnation économique, voire une récession comme cela s’est produit dans les années 1980. Il nous avait alors fallu près de dix ans pour la maîtriser. Bien sûr, cela ira mieux si la guerre en Ukraine s’arrête, mais le contre-choc inflationniste prendra du temps.

Comment protéger ses placements ?

Les outils d'il y a vingt ans sont caducs. Notre modèle économique a changé. Pendant quinze ans, l’économie a profité des taux d’intérêt bas. Les marchés obligataires et