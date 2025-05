MaPrimeAdapt’ pour un monte-escalier : montant, conditions et démarches / iStock.com - Thananat

Le monte-escalier

Plusieurs modèles de monte-escaliers existent : pour escaliers droits, tournants, étroits, extérieurs... Chacun compte un siège et un rail qui peut être mono ou double. Certains monte-escaliers sont pliables et d’autres sont à rotation automatique. Enfin, ils sont disponibles dans divers coloris et vendus neufs ou bien d’occasion. Qu’en est-il du prix d’un monte-escalier ? Il dépend de plusieurs éléments et peut aller de 2 500 € à plus de 15 000 €.

MaPrimeAdapt’ : montant, conditions et démarches

Mise en place par l’Anah (Agence nationale de l’habitat), MaPrimeAdapt’ finance de 50 à 70 % - dans la limite d’un plafond de travaux de 22 000 € HT - du montant des travaux d’aménagement réalisés dans les logements des personnes en perte d’autonomie. Elle est accessible aux propriétaires, copropriétaires et locataires du parc privé. Son objectif est d’accélérer l’adaptation de près de 700 000 logements d’ici à 2034 dont 250 000 d’ici à 2027. MaPrimeAdapt’ est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et concerne divers travaux comme l’installation d’une douche à l’italienne, l’élargissement d’une porte d’entrée et la mise en place d’un monte-escaliers. Le montant de MaPrimeAdapt’ dépend de votre revenu fiscal de référence. Seules les personnes aux revenus modestes/très modestes peuvent en bénéficier. Pour connaître votre catégorie de revenus, regardez le barème du site france-renov.gouv.fr : bleu : très modestes ; jaune : modestes ; violet : intermédiaires ; rose : supérieurs. D’autres conditions sont à remplir pour bénéficier de MaPrimeAdapt’. Pour les propriétaires occupants : Vous ou un membre de votre foyer est âgé de 70 ans ou plus ; Vous ou un membre de votre foyer est âgé de 60 à 69 ans et classé dans un GIR (groupe iso-ressources) ; Vous ou un membre de votre foyer a un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % ou bénéficie de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; Note : les propriétaires bailleurs doivent signer une convention avec l’Anah. Une dérogation peut toutefois leur être accordée si les travaux sont réalisés pour leur locataire actuel et que ce dernier : a une perte d’autonomie attestée par un GIR ; ou un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % ; ou bénéficie de la PCH. Du côté des démarches, après avoir vérifié votre éligibilité, vous devez contacter le conseiller France Rénov’ le plus proche de chez vous. Il commencera par réaliser un diagnostic logement autonomie. Puis, après avoir créé votre compte, il vous suffira de déposer votre demande. Une fois votre dossier accepté, les travaux pourront débuter. Pour les syndicats de copropriétés, les travaux concernés sont ceux portant sur les parties/équipements communs. L’Anah subventionne la moitié des travaux (plafond de 20 000 € par hall rendu accessible). Les travaux doivent être votés en AG (assemblée générale) et payés par tous les copropriétaires selon leur quote-part. Enfin, c’est le syndicat qui doit déposer la demande d’aide. Si vous souhaitez faire installer un monte-escalier et que vos revenus vous permettent de bénéficier de MaPrimeAdapt’, prenez contact avec un conseiller France Rénov’.