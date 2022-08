Ma Prime Adapt' : une nouvelle aide pour les seniors

Selon une étude réalisée par la Fédération du Service aux Particuliers (FESP) avec Sociovision ; 85 % des Français souhaitent vieillir chez eux... Cela tombe bien, car le maintien à domicile est un enjeu gouvernemental fort, et l'exécutif fait tout pour l'encourager. Emmanuel Macron aurait ainsi indiqué avoir prévu une enveloppe de 400 millions d'euros pour financer l'aménagement et l'adaptation aux personnes dépendantes, d'environ 70 000 logements chaque année. Pour ce faire, les séniors bénéficieront d'une nouvelle aide financière baptisée « Ma Prime Adapt » qui s'inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les chutes des personnes âgées. Voici ce que l'on sait, à date, sur le sujet...

iStock-cerro_photography

Quel est le principe de « Ma Prime Adapt' » ?

Ce nouveau dispositif affiche un objectif d'adaptation de 680 000 logements d'ici la fin 2032. Comment ? En aidant, grâce à une prime, les séniors avançant dans l'âge, à réaliser les travaux permettant de sécuriser leur domicile... Installer un monte-escalier pour se rendre à l'étage ou des barres d'appui pour sécuriser leurs déplacements, remplacer leur baignoire par une douche, doter leur logement de rampes d'accès, agrandir les ouvertures afin de favoriser l'accès en fauteuil roulant... Autant de travaux d'aménagements précieux mais coûteux, qui viennent grever le budget de séniors, pourtant désireux de rester chez eux. Avec Ma Prime Adapt', ils pourront bénéficier d'un coup de pouce financier et leurs démarches seront simplifiées. Le détail des travaux éligibles n'est pas encore dévoilé pour l'heure, mais notons cependant qu'il s'agira exclusivement d'aménagements destinés à favoriser l'autonomie... Les travaux d'embellissement ne devraient pas être pris en compte dans l'attribution de « Ma Prime Adapt' ».

A terme, un guichet unique ?

De multiples dispositifs d'aide existent déjà, à l'instar de celui qui, jusqu'en 2021, était proposé par Action logement , et qui contribuait au financement de travaux d'aménagement des salles de bain à hauteur de 5 000 €. La volonté du gouvernement, avec Ma Prime Rénov', est certes de combler ce vide et d'en intégrer d'autres, mais aussi de simplifier le parcours des bénéficiaires. « Les aides publiques qui soutiennent ces transformations de l'habitat sont nombreuses, parfois incohérentes et peuvent laisser subsister un reste à charge trop important. Il est donc nécessaire de développer un dispositif unifié, à l'image de ce que nous avons fait avec Ma Prime Rénov' », expliquait ainsi la ministre chargée du logement Emmanuelle Wargon, en octobre 2021. Les aides suivantes restent cependant encore disponibles à l'heure actuelle, indépendamment de Ma Prime Adapt' : « Habiter facile » de l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat), qui permet de financer des travaux favorisant l'autonomie de la personne âgée, « Bien vieillir chez soi », un dispositif d'aide proposé par la CNAV, Les crédits d'impôt sur les travaux d'accessibilité et les travaux d'adaptation du logement, pour les personnes âgées ou handicapées, L'APA, ou « Allocation personnalisée d'autonomie », contribue au financement des aides humaines, techniques et matérielles des personnes âgées dépendantes.

Ma Prime Adapt' : quel montant et quelles conditions d'obtention ?

S'il n'a pas encore été officiellement, précisé, le montant de Ma Prime Adapt' aurait d'ores et déjà été évoqué dans les colonnes du quotidien Le Monde qui fait état d'un montant pouvant atteindre jusqu'à 5 600 €. Le coût des travaux devrait être plafonné à 8 000 euros, tandis que l'aide financière sera accordée sous conditions de ressources et que son montant dépendra des revenus du bénéficiaire.