Louer un jardin, partager un potager : le "Airbnb vert" fait fureur

La location de jardins privés est en plein essor. Illustration. (Pixabay / islandworks)

En un an, le nombre de locations de jardins privés sur le site Jardins-prives.com a triplé en France. Ces espaces sont particulièrement convoités en Ile-de-France. Le site propose également le partage gratuit de potagers, une initiative qui connaît aussi un réel engouement dans la région.

Avec la crise sanitaire et désormais la canicule, de plus en plus de Français se sont tournés vers la location de jardins privés, rapporte Le Parisien . Jardins-prives.com, le leader du marché en France, a ainsi vu ses réservations tripler depuis 2021, avec 10 000 utilisateurs attendus d’ici fin 2022. Les trois départements les plus convoités sont en Ile-de-France : la Seine-et-Marne, le Val-d’Oise et les Yvelines.

Plus de 600 jardins à louer en Ile-de-France

En moyenne, il faut compter entre 200 et 350 euros pour une location de six heures dans la région. 608 jardins y sont proposés à la location. Ces derniers vont de la « magnifique terrasse au quatrième étage » au « jardin de 4 000 m² dans un manoir du XVIIIe siècle », explique Pascale Krief, la créatrice de cette plateforme lancée en 2016. Les jardins avec une piscine restent néanmoins les plus prisés.

Ces locations se font principalement à l’occasion d’anniversaires, de mariages, ou de « baby showers ». « Nous avons d’un côté un public à la recherche d’espaces personnalisés à un prix abordable et, de l’autre, des propriétaires qui en tirent une source de revenus importante », a expliqué Pascale Krief.

Un retour au potager

Autre spécialité de la plateforme : le partage gratuit de potagers, avec la possibilité de récupérer une partie de la récolte. En Ile-de-France, ce concept se développe rapidement. Mais pour obtenir une parcelle, l’attente est parfois longue, la demande étant encore beaucoup plus importante que l’offre dans la région francilienne.

Attirés par un secteur florissant, de nouveaux acteurs ont débarqué sur ce marché comme Savez-vous planter chez nous (potagers), Swimmy (piscines) ou We Peps (jardins et maison). Pour continuer son développement, Jardins-prives.com envisage donc de proposer des jardins avec tiny-house et d'étendre son offre à l’international.