Et si louer ses meubles était plus rentable que les acheter ? Certains Français ont déjà sauté le pas de la location de mobilier. Cette solution peut être bien avantageuse dans certaines situations, notamment quand les déménagements sont fréquents. Nous faisons le point.

Louer ses meubles plutôt que les acheter ?-iStock-KatarzynaBialasiewicz

La location de meubles plutôt que l’achat

Avez-vous déjà pensé à louer votre canapé plutôt que d’en acheter un ? L’idée peut surprendre et pourtant, la location de meubles existe déjà depuis une dizaine d’années en France. Contre un demi-siècle aux États-Unis. Des plateformes proposent de meubler l’intégralité de votre logement uniquement grâce à la location. Qu’il s’agisse du mobilier électroménager ou décoratif, l’offre s’adresse à un marché de niche : les personnes qui déménagent souvent ou qui ont un besoin temporaire de nouveau mobilier. Vous pouvez par exemple préparer l’arrivée de votre bébé en louant les meubles destinés à sa petite chambre. Les étudiants ou militaires (souvent mutés) peuvent également tirer profit de cette option.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour louer des meubles, rien de bien sorcier. Il suffit de se rendre sur le site Internet de la plateforme qui vous intéresse. Puis sélectionner les meubles souhaités. « Le client choisit sur le site le ou les produits qui l’intéressent et indique la durée de location souhaitée », indique Estefania Gonzalez de Ubieta, la fondatrice de Loc and Roll. Pour la durée de location, la période s’étend d’un mois à cinq ans en général. Le loyer diminuant avec la durée. Les livraisons sont assurées, également en province, moyennant un certain volume de mobilier.

La location de meubles est-elle rentable ?

La location de meubles est rentable en dessous d’une certaine durée. En effet, si vous louez les meubles pour quelques mois, cela représente un réel avantage économique. En revanche, passé un certain temps ce n’est plus rentable. Prenons l’exemple d’une machine à laver. À l’achat, une machine à laver coûte environ 900 euros. Mais grâce aux plateformes de location, vous pouvez en louer une pour 30 euros par mois. La transaction reste donc rentable si elle dure moins de 30 mois. Autre avantage, le prix de la location comprend le montage et l’installation des meubles et leur reprise. « Une fois que les meubles ont rempli leur fonction temporaire, ils deviennent un véritable casse-tête logistique car il va falloir les démonter, les stocker et, si l’on ne sait plus quoi en faire, ils vont partir à la poubelle », précise Estefania Gonzalez de Ubieta.

Plus intéressant que louer un meublé ?

La question qui revient est donc cette dernière : est-ce plus intéressant économiquement que louer un logement meublé ? A priori la réponse est non, d’un point de vue économique, cela reviendrait au même. La différence notable est que le loueur peut choisir les meubles selon ses goûts. Ce qui n’est pas possible en louant un meublé. Par ailleurs, une fois le contrat terminé, les meubles sont réutilisés, ce qui présente un intérêt écologique. En conclusion, l’offre n’est intéressante que dans certaines situations. Il convient donc de calculer au préalable le montant de la prestation afin de s’assurer de sa rentabilité.