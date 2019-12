Louer plutôt qu'acheter des ustensiles courants

Les habitudes des consommateurs changent et ils sont de plus en plus nombreux à préférer louer plutôt qu'acheter. Le succès du leasing automobile ou encore du streaming pour la musique ou les films en sont la preuve. Pour les objets du quotidien, comme l'électroménager, aussi, les Français commencent à se tourner volontiers vers la location. Sur les sites collaboratifs du web ou en souscrivant des abonnements via des locations de longue durée par exemple.

iStock-Choreograph

La location sur les plateformes collaboratives

L'abonnement ou la location de longue durée

Ils s'appellent allovoisins.com, placedelaloc.com ou encore zilok.com et permettent de louer à peu près tout et n'importe quoi auprès de particuliers comme de professionnels. Auprès d'un particulier, une scie sauteuse Black & Decker par exemple vous coûtera environ 8 € par jour, assurance incluse. Une tondeuse thermique ou une débroussailleuse environ 20 € par jour. Vous pourrez louer votre produit pour une journée, une semaine ou plus avec des tarifs souvent dégressifs. Cette solution est très avantageuse pour ne pas avoir à acheter des outils que vous n'utiliserez qu'une ou deux fois. Et si vous souhaitez vraiment en acheter un, vous n'aurez plus qu'à le louer à d'autres particuliers pour l'amortir plus rapidement. Pour un gros électroménager (lave-linge ou lave-vaisselle) que vous souhaiteriez louer pour une courte durée, parce que vous êtes étudiant par exemple et que vous ne restez que quelques mois dans votre appartement, il existe semeubler.com. Ce site vous permet de louer un lave-vaisselle de grande marque (Hotpoint, Whirpool ou Electrolux) pour 20 à 30 € par mois pour une durée de 1 à 36 mois.Par ailleurs, il est également possible de louer de l'électroménager, de la high-tech ou encore de l'outillage directement auprès des grandes enseignes. Boulanger, Système U ou la Fnac par exemple proposent ce type de services. Il s'agit généralement d'un abonnement de plus ou moins longue durée. Si vous souhaitez louer une tablette à la Fnac par exemple, vous devrez vous acquitter d'un premier loyer majoré puis de mensualités plus ou moins élevées selon que vous prenez un abonnement sur 12, 24 ou 36 mois. Chez Boulanger, vous pouvez louer par exemple un aspirateur Dyson pour 14,99 €/mois sur 48 mois après un 1er versement de 51,99 € pour la durée la plus longue ou pour 36,49 €/mois sur 12 mois après un 1er versement de 127,49 € pour la durée la plus courte. Vous avez ensuite la possibilité d'acheter le produit ou d'en relouer un autre plus récent. Comme pour le leasing automobile. Vous avez également la possibilité d'ajouter des services additionnels tels que la garantie panne ou l'assurance casse ou vol.S'il est alléchant de ne pas avoir à sortir une grosse somme d'un coup et de ne payer que quelques dizaines d'euros par mois pour acquérir une grande télé ou un lave-vaisselle, ce calcul s'avère finalement peu intéressant financièrement. Vous paierez beaucoup plus cher que son prix un produit qui à la fin de vos échéances ne vaudra plus rien.