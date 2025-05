Location : à Paris, des propriétaires ajoutent des centaines d’euros malgré l’encadrement des loyers

La majoration médiane représente 12,5 % du montant total moyen du loyer, charges comprises. Illustration. (Mikhail Nilov / Pexels)

À Paris, l’encadrement des loyers mis en place en 2019 contraint les bailleurs à ne pas dépasser un montant de loyer de référence préalablement fixé. Pour aller au-delà, les propriétaires prévoient ainsi dans leur bail le versement d’un complément de loyer applicable lorsque le bien dispose de caractéristiques de localisation ou de confort jugées « exceptionnelles ». Une étude publiée le mardi 20 mai 2025 par l’entreprise Price Hubble montre que 2,5 % des annonces mentionnent explicitement ce type de compléments, rapporte Capital . Ces majorations peuvent représenter une part importante du loyer.

Plus de 200 euros dans 40 % des cas

Au total, la société spécialisée dans le conseil et l’analyse pour le secteur de l’immobilier a passé au crible plus de 290 000 annonces de location d’appartements parisiens depuis juillet 2021. Grâce à un algorithme, elle a pu identifier celles mentionnant un complément de loyer. Au total, 7 500 annonces de ce type ont été dénombrées.

Il a pu être constaté que 40 % des annonces présentent un complément de loyer supérieur à 200 euros. Il est inférieur à 100 euros dans 34 % des cas. Ce taux tend toutefois à s’éroder au fil des années, puisque la majoration médiane est passée de 146 euros en 2021 à 178 euros en 2025. Elle représente désormais 12,5 % du montant total moyen du loyer, charges comprises.

Une part importante du loyer

Les écarts sont notables selon les arrondissements. Au moins cinq d’entre eux présentent des montants médians de complément supérieurs à 200 euros, avec en tête le Ie arrondissement, à 250 euros, puis le VIIIe (230 euros) et le XVIe (226 euros). Ces montants sont cependant relativement faibles par rapport au loyer total, charges comprises. En revanche, dans les quartiers où le complément médian est moins élevé, comme le XVIIIe, cette majoration représente une part importante du loyer total.

Au-delà du distinguo en fonction de l’arrondissement, le montant varie surtout selon le type de bien. Il est plus élevé pour les meublés (159 euros contre 141 euros pour les non-meublés) et dépasse les 300 euros pour un T5 ou un T6, alors qu’il se limite à 114 euros pour un studio. Toutefois, plus le logement est petit, plus ce complément représente, là encore, une part importante du loyer total.