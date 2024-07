LLD / comment ça marche ? -iStock-Domepitipat.jpg

La LLD : définition

La location longue durée ou LLD est un type de contrat de location permettant de louer une voiture pour un usage professionnel ou personnel sur une durée déterminée, généralement comprise entre 12 et 60 mois. Contrairement à la location avec option d’achat (LOA), la LLD ne permet pas à l’usager d’acheter la voiture à la fin de son contrat de location. Le contrat de LLD définit un certain nombre de paramètres, dont les modalités de location et d’entretien du véhicule, ainsi que le plafond kilométrique et le montant des loyers.

Les avantages de la LDD

La location longue durée offre la possibilité de disposer d’une voiture neuve sur une longue période sans apport de capital ni souscription d’un crédit à la consommation. Autre avantage pour le budget des « locataires » : le loyer établi dans le contrat de location reste fixe durant toute la durée de la LDD. De plus, le contrat précise le nombre de services intégrés comme l’entretien, l’assurance, les modalités d’assistance et de réparation du véhicule en cas de panne. Enfin, à la fin du contrat, les usagers peuvent changer facilement de véhicule sans devoir gérer les modalités relatives à sa revente.

Les inconvénients de la LDD

Le premier inconvénient de la LDD est que les usagers ne deviennent jamais propriétaires du véhicule, les loyers mensuels ne forment donc pas de capital et sont « perdus ». Par ailleurs, le coût total d’une LLD, incluant tous les services, est au final plus important qu’un crédit à la consommation ou qu’une location avec option d’achat. De plus, les clauses du contrat de LLD sont très strictes, l’entretien doit être effectué par un garagiste partenaire, agréé par le réseau et le dépassement du plafond kilométrique annuel peut engendrer d’importantes pénalités.

Les frais annexes

En dehors des loyers mensuels, la LDD comporte un certain nombre de frais potentiels qu’il est important de connaître avant d’opter pour ce type de contrat. En cas de dépassement du plafond kilométrique annuel, le prix du kilomètre supplémentaire facturé peut être compris entre 0,05 et 0,40 €. De plus, à la fin du contrat, des frais supplémentaires peuvent être facturés pour la remise en état de la voiture en vue de sa vente. Enfin, une résiliation avant terme peut également engendrer des frais.