Livret A, LDDS, LEP : quelle hausse des taux est attendue le 1er août prochain ?

Conséquence de l'inflation de ces derniers mois, les taux des livrets règlementés (livret A, LDDS, LEP) devraient être rehaussés le 1er août prochain. Quels sont les taux attendus ?

Un contexte inflationniste

Cela ne vous aura pas échappé : les prix n'ont pas cessé d'augmenter ces derniers mois. Sur l'année écoulée, le taux d'inflation atteint 5,20 % selon l'Insee. Un niveau que l'on n'avait pas connu depuis près de 30 ans. Si ce n'est pas une bonne nouvelle pour le porte-monnaie, cela ne l'est pas non plus pour les épargnants. En effet, le taux de rendement réel (c'est-à-dire la rémunération déduction faite de l'inflation) des actifs sans risque comme le livret A est largement négatif : si la rémunération du livret A est de 1 %, son taux de rendement réel est de – 4,20 % (1,00 % - 5,20 %). Même phénomène pour le LDDS (livret développement durable et solidaire) qui rapporte comme le livret A. Quant au LEP (livret d'épargne populaire), sa rémunération actuelle est de 2,20 % mais son taux de rendement réel est de – 3 %.

Dans ce contexte inflationniste, le taux de rendement des livrets d'épargne réglementés (livret A, LDDS, LEP) devrait être revu à la hausse le 1er août prochain. C'est ce que le Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a laissé entendre il y a quelques jours, sans toutefois donner d'information sur le futur taux.

Le taux attendu pour le livret A et le LDDS

Les taux de rendement du Livret A, du LDDS et du LEP sont réglementés et l'inflation est une donnée importante qui entre en jeu dans le calcul du taux. Pour le livret A, il correspond à la moyenne semestrielle du taux d'inflation et des taux interbancaires à court terme (EONIA), avec un arrondi au dixième de point le plus proche. Il ne peut pas être inférieur au taux plancher de 0,50 %. Le gouvernement a la possibilité d'augmenter le taux s'il juge que les circonstances nécessitent de préserver le pouvoir d'achat des épargnants. Il prend sa décision après consultation du gouverneur de la Banque de France.

Selon les prévisions de l'Insee, le taux d'inflation du mois de juin 2022 devrait s'établir autour de 5,40 %. Cela porterait ainsi la moyenne semestrielle du taux d'inflation à 4,48 %. La moyenne semestrielle des taux interbancaires à court terme devrait atterrir aux alentours de – 0,57 %. Si l'on applique la formule, le taux du livret A devrait donc être porté à 2,00 %, tout comme celui du LDDS.

Le taux attendu pour le LEP

Le taux du LEP (livret d'épargne populaire) est égal au taux du Livret A, augmenté d'une majoration. La rémunération du LEP devrait passer de 2,20 % à. 4,50 % le 1er août prochain. Pour rappel, le LEP s'adresse aux Français dont les ressources sont limitées : son ouverture est conditionnée à un plafond de ressources. Il est plafonné 7.700 euros.

Le taux attendu pour le CEL

Le taux du CEL (compte épargne logement) est égal à 2/3 de celui du Livret A, arrondi au ¼ de point le plus proche. Le taux du CEL devrait donc passer de 0,75 % à 1,25 % le 1er août.