Livret A et assurance vie : les deux gagnants du conflit ukrainien ?

Le Livret A et l'assurance vie en euros sont deux placements sans risques plébiscités par les Français. (© Shutterstock)

La chute des Bourses inquiète et relance l’attrait des placements sans risques, Livret A et assurance vie en euros en tête. Pour vous aider à choisir entre ces deux vedettes, Le Revenu les compare sur la base de quatre critères clés : fiscalité, rendement, liquidité, sécurité.

Pour vous aider à mettre votre épargne à l’abri des bruits de bottes et des turpides économiques (recul des marchés, envolée du prix des matières premières, hausse des taux d’intérêt), Le Revenu a comparé les atouts des deux meilleurs placements sans risques dans la conjoncture actuelle, Livret A et assurance vie, sur la base de quatre critères clés : fiscalité, rendement, liquidité, sécurité.

Nom du gagnant à la fin de l’article !

Fiscalité : Livret A et assurance vie sur un pied d’égalité

Le Livret A est exonéré d’impôts et de prélèvements sociaux. En assurance vie, les gains sont souvent encaissés hors impôts (contrat de plus huit ans dans la limite de 4.600 euros de profits retirés dans l’année, le double pour un couple) mais ils n’échappent pas aux prélèvements sociaux (17,2% depuis le 1er janvier 2018). En revanche, au décès du titulaire d’un contrat d’assurance vie, les capitaux sont transmis le plus souvent hors taxation. Alors que l’encours du Livret A est soumis aux droits de succession à taux progressif.

Conclusion : deux placements à fiscalité privilégiée.

Rendement : l’assurance vie l’emporte haut la main

Les statistiques du Revenu sont formelles. Sur 30 ans, le Livret A (+ 108%) est bien moins rentable que l’assurance vie traditionnelle dite «en euros» (+ 268%). Certes les performances