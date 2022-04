Linky : leur consommation d'électricité est estimée à 290 000 €, Enedis évoque une erreur

Des habitants de Saône-et-Loire ont découvert que leur consommation d'électricité était estimée à 290 000 € le 10 avril 2022. Photo d'illustration. (NewsGene)

Un couple de Saône-et-Loire s'est aperçu le 10 avril 2022 que sa consommation d'électricité était estimée à 289 772,93 €. Il doute depuis de la fiabilité de son compteur Linky fraîchement installé. Enedis assure, lui, qu'il s'agit d'un problème d'affichage.

Un couple résidant à Simandre (Saône-et-Loire) a eu une sacrée surprise le 10 avril 2022 en jetant un coup d'œil à l'estimation de sa consommation d'électricité. Par curiosité, il a voulu la consulter via une application qui recueille les données des compteurs Linky. Le montant était de 289 772,93 € depuis la dernière facture, raconte le Journal de Saône-et-Loire .

Cette somme astronomique a forcément étonné ces habitants qui s'étaient toujours montrés réfractaires à l'installation d'un compteur Linky. Ils avaient fini par céder fin février 2022. « Il fallait bien y passer un jour puisque c’était obligatoire. Nous l’avons donc fait, mais pas de gaieté de cœur » , ont-ils confié à nos confrères.

Un problème d'affichage

L'estimation de la consommation électrique est d'autant plus invraisemblable que le foyer ne compte que plus que deux personnes depuis un an et le chauffage est au bois. Le couple a donc contacté EDF qui a tenté de les rassurer. « La personne que j'ai eue m'a confirmé que ces chiffres étaient incohérents en m'expliquant qu'il y avait certainement un problème de flux » , a relaté la femme.

Contacté par nos confrères de Capital , Enedis a précisé que le compteur Linky du couple fonctionnait correctement et qu'il s'agissait d'un problème d'affichage. Il assure que tout est fait pour qu'une solution soit trouvée.