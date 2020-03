Les ventes immobilières off-market

Dans le secteur de l'immobilier, il y a les biens vendus de façon publique via des annonces en ligne, par exemple. Mais il y a également ce que l'on appelle les biens off-market.

iStock-terng99

Qu'est-ce que le « off-market » ?

Les avantages du off-market pour les acquéreurs

Le off-market côté professionnels

Le terme anglais « off-market » veut dire « hors marché ». En immobilier, il qualifie les biens à vendre qui n'apparaissent ni sur le web ni dans les vitrines des agences. C'est notamment dans le secteur de l'immobilier haut-de-gamme que l'on opte pour les ventes off-market. En France, on estime que pour les transactions comprises entre 10 et 100 millions d'euros, environ 15 % sont faites hors marché. Mais pourquoi ce choix ? Tout d'abord pour une question de discrétion. Si certains propriétaires ne veulent pas dévoiler publiquement le prix de vente de leur bien, d'autres ne veulent simplement pas que l'on sache qu'ils vendent. Le off-market peut aussi permettre de vendre à un prix plus élevé et plus rapidement que par le biais du marché public. Les acheteurs cherchent moins à négocier puisque les biens leur sont présentés comme étant des opportunités à ne pas manquer. C'est enfin, une bonne façon de voir si un bien a du succès. Et si le off-market ne porte pas ses fruits, les propriétaires pourront toujours se tourner vers la méthode classique à savoir la publication d'annonces sur divers sites web, par exemple.Si les avantages côté vendeurs sont multiples, pour les acheteurs le marché privé ne manque également pas d'atouts. Pour commencer, les acquéreurs peuvent avoir accès à des biens rares et exclusifs. Ils font en outre face à moins de concurrence grâce à l'aspect confidentiel de la vente. De plus, si un agent ou un chasseur immobilier propose à un acheteur un bien off-market en particulier, c'est qu'il pense qu'il pourra lui plaire et qu'il correspond à ses souhaits, à ses besoins et à son budget. Mais pour avoir accès à de tels biens, il faut soit faire partie du secteur immobilier soit compter sur son réseau familial ou encore amical et le bouche-à-oreille. Encore faut-il avoir le coup de cœur pour le bien off-market évoqué par son frère, sa cousine ou encore son voisin...Pour les agents immobiliers et autres chasseurs d'appartement, le off-market est l'opportunité de faire signer des mandats exclusifs, plus intéressants pour eux que les mandats simples ou semi-exclusifs. Avec un mandat exclusif, l'expert a le monopole de la recherche immobilière. Il profite en outre de ventes qui se réalisent plus rapidement et aux meilleurs prix possibles. Enfin, proposer des biens exclusifs est aussi une bonne technique pour attirer les clients. À noter : avec le chasseur immobilier, la signature du mandat n'engage pas à verser de l'argent puisque, comme le courtier notamment, celui-ci n'est rémunéré qu'au résultat. Les biens qu'il propose ne plaisent pas à l'acheteur qui ne fait pas une seule offre d'achat ? Il ne lui doit pas un seul centime d'euros (loi Hoguet).