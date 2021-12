Selon une étude récente du panéliste Biotopia Insight, les ventes de produits bio de grande consommation ont baissé de 1,3 % de janvier à octobre 2021. Cette tendance récente contraste avec la croissance constante observée ces dernières années, et notamment la hausse de 15,2 % constatée sur la même période en 2020. Comment expliquer ce recul ?

Les ventes de produits bio baissent nettement / iStock-RossHelen

La déprime du bio : des causes multifactorielles

Plusieurs éléments expliquent cette chute des achats de produits bio en grandes et moyennes surfaces (GMS), notamment au cours des 2e et 3e trimestres 2021, alors que la vente de produits alimentaires non bio a progressé de 0,3 % sur la même période. D'une part, le secteur du bio observe une saturation du nombre de consommateurs. Les ménages français étaient 93 % à acheter bio en 2018, et ce chiffre plafonne à 98 % depuis 2020. Faire progresser le marché devient alors plus difficile. D'autre part, on note une diminution de la diversité de l'offre. Le nombre de produits bio proposés en magasin a en effet régressé puisque, de + 20 % jusqu'en avril 2020, il est passé à + 2,5 % en octobre 2021. Les chiffres montrent que le panier moyen progresse (42 € en 2021 pour 36 € en 2019), mais que la fréquence d'achat a plutôt tendance à diminuer. Ainsi, le nombre de passages en caisse avec des produits bio s'est stabilisé à une moyenne de 28 fois par an, alors qu'il gagnait jusque-là 2 à 3 points chaque année.

Des chiffres à relativiser selon la classe sociale et le type de commerce

Ceci dit, les chiffres de vente de bio en 2021 restent malgré tout supérieurs à ceux de 2019. La comparaison avec l'année 2020, au cours de laquelle le marché bio a battu tous les records avec plus de 4,5 milliards de chiffre d'affaires, est inévitablement en défaveur de l'année 2021. Parallèlement à cette décroissance du bio observée dans les GMS, d'autres types de commerces tirent leur épingle du jeu et montent en puissance : il s'agit des épiceries vrac, des boutiques de produits locaux et du e-commerce. Ainsi, l'expansion de la vente en ligne prend une part de plus en plus significative et semble s'installer dans les habitudes. Ce canal de vente a en effet gagné deux points en deux ans, et les consommateurs bio sont 18 % à avoir acheté par ce biais en 2021, contre 13 % en 2019. Il faut noter également que les classes sociales ne sont pas impactées de la même façon. Cette tendance au recul touche surtout les ménages les plus modestes, pour lesquels le bio représente 3,1 % de leurs achats et affiche une baisse de 0,1 %. Pour les foyers aisés, les achats en bio s'élèvent à 7,4 % de leur consommation globale, et la tendance continue à progresser (+ 0,4 % en 2021). Au cœur de ce public socialement favorisé, les "bio addicts" effectuent leurs achats sur une moyenne de 36 catégories de produits, alors qu'il stagne à 16 dans la population globale (soit au même niveau que 2020, alors qu'il augmentait de 3 à 4 catégories par an).