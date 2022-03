Les ventes de drapeaux ukrainiens ont bondi en France depuis le début de la guerre

L'élan de solidarité entraîné par le conflit s'est traduit par un fort engouement pour les étendards ukrainiens. Les fournisseurs peinent à répondre à cette demande.

« On n'a jamais vu ça », « c'est de la folie » : l'émotion et la solidarité suscitées par la guerre en Ukraine ont fait exploser les commandes de drapeaux ukrainiens. Fournisseurs et revendeurs français font face à une cadence de production particulièrement intense pour répondre à la demande des institutions et des particuliers. Deux semaines après le début de l'offensive russe, de nombreux pays comme la France ont été le théâtre de défilés dans les rues pour demander la paix. Des manifestations où le drapeau ukrainien est omniprésent. Les institutions nationales, elles, ajoutent aussi l'étendard sur la façade de leurs bâtiments.

«Plus d'un million de visites»

« On a dû modifier le temps de travail de nos équipes et continuer la production le week-end ». Voilà comment Doublet, l'un des principaux fournisseurs de drapeaux en France, s'est adapté pour répondre aux nombreuses sollicitations des derniers jours. Il a d'abord fallu répondre aux besoins des collectivités, car beaucoup de mairies ont souhaité modifier leur dispositif de pavoisement avec le drapeau ukrainien en guise de soutien. Une obligation de résultat pour Doublet et d'autres fournisseurs concurrents, dont les collectivités représentent une part importante de leur clientèle.

» LIRE AUSSI - Guerre en Ukraine: les liens scientifiques avec la Russie en suspens

Les particuliers, eux, réclament le drapeau qu'ils souhaitent brandir à la prochaine marche pour l'Ukraine. Plusieurs modèles et tailles disponibles, entre 15 et 25€ en moyenne. De quoi saturer le site internet du producteur du Nord. « Le premier week-end du conflit, la page Ukraine était saturée. Elle a recensé plus d'un million de visites », souligne Philippe Biro, directeur commercial de Doublet. Une saturation qui se traduit par des chiffres : « L'an dernier, nous avons vendu 50 drapeaux ukrainiens. En deux semaines cette année, nous en avons vendu plus de 20.000 ».

Même son de cloche pour Philippe Legrand, gérant de la société Abeille drapeaux, fournisseur principal de l'Élysée. Celui-ci était déjà submergé par les commandes liées à la présidence française de l'Union Européenne, mais doit aujourd'hui composer avec la demande des mairies et des particuliers. S'ajoute à cela le prix des matières premières, environ 30 à 50% plus chères. « Sans cette flambée, la vente de drapeaux ukrainiens aurait pu être un plus financièrement. Là, on se contente simplement d'être au rendez-vous pour le client », explique Philippe Legrand, qui distribue tout de même environ « 1000 fois plus de drapeaux ukrainiens qu'il y a un an ».

Le contexte géopolitique

Les pics d'activité pour les acteurs du secteur surgissent en général lors d'un événement géopolitique important. Les attentats de 2015, le conflit Israélo-Palestinien...Ils ont déjà dû s'adapter face à une forte demande. Mais là, c'est inédit. « Malheureusement, cela arrive presque seulement quand il y a du malheur dans un pays », déplore Phil Marso, gérant de la boutique Megacom-ik à Paris. Celui-ci avait commandé quelques stocks de drapeaux ukrainiens pour la participation du pays à l'Euro 2021, sans les écouler. « Je m'étais dit qu'il ne devait pas y avoir de communauté ukrainienne à Paris mais depuis le 24 février, je me suis rendu compte qu'énormément d'Ukrainiens se manifestaient », rajoute-t-il.

» LIRE AUSSI - Les magasins Puma ferment en Russie par solidarité avec l'Ukraine, Booba rompt son contrat avec la marque

Sans surprise, les commandes de drapeaux russes n'ont pas afflué. «A ucune commande » pour Philipe Biro, « un ou deux les premiers jours » pour Phil Marso. Le gérant de la petite boutique parisienne parie désormais sur les drapeaux de la paix, avec une commande d'une trentaine d'étendards. « C'est une façon de m'engager, j'attends la réaction des gens », déclare-t-il. Pour l'heure, même si Philippe Biro observe un léger tassement des commandes, la demande reste tout de même très élevée et le soutien pour le peuple ukrainien devrait perdurer.