Les trains low-cost plus nombreux, avec de nouvelles destinations-iStock-LIVINUS.jpg

Le lancement de l’offre low-cost

Le 2 avril 2013, la SNCF lançait Ouigo, un service commercial ferroviaire à bas coûts qui se différencie de l’offre inOUI. Une aubaine pour de nombreux voyageurs qui ont vu le coût de leur billet de train diminuer drastiquement. Mais la réduction du prix entraîne une diminution de la qualité des services. En effet, les voyageurs disposent de moins de place et doivent respecter le format valise cabine. Par ailleurs, les trains Ouigo ne sont pas équipés de voiture-bar. Il faut donc prévoir son encas avant de monter à bord du train. Face au succès de cette offre, la SNCF a donc pris la décision de la déployer davantage.

Des rames en plus

« On va démultiplier Ouigo. C’est un vrai tournant dans la grande vitesse française », a déclaré Alain Krakovitch, le patron de TGV-Intercités chez SNCF Voyageurs lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à La Défense, le vendredi 14 juin 2024. Au total, la SNCF annonce ainsi l’ajout de 12 rames supplémentaires d’ici 2027, passant ainsi de 38 à 50 rames. Cette décision permettra donc un ajout de huit millions de places en plus par an. « Ces nouvelles rames offrent des sièges plus confortables, 10 % d'espace bagages en plus, des prises individuelles, 8 crochets à vélos et un grand espace détente dans une voiture dédiée pour se dégourdir les jambes ou faire jouer les enfants », ajoute Jérôme Laffon, patron de Ouigo.

15 gares supplémentaires

Par ailleurs, la compagnie ferroviaire a également annoncé le renouvellement du design de ses trains. « Notre enjeu est de séduire 33 millions de clients par an, soit 30 % de plus qu’en 2023 », a ajouté Alain Krakovitch avant de préciser que plus de liaisons seront proposées avec plus de rames. D’ici la fin de l’année 2025, Ouigo desservira plus de gares dont Hendaye pour le Pays basque en passant par les gares de Bordeaux, Biarritz, etc. Au total, la SNCF annonce desservir 15 gares supplémentaires d’ici 2027, passant donc de 60 à 75 gares. Cette décision est motivée par deux raisons : d’une part, répondre à la forte demande des voyageurs concernant la façade atlantique, et d’autre part, préparer une réponse à Proxima, un nouvel opérateur qui va se lancer sur la ligne de Bordeaux d’ici 2 ans.

Des liaisons province-province

Mais ce n’est pas tout. Une nouvelle liaison sera proposée entre Paris et Lille ainsi que des itinéraires de province à province sans nécessairement repasser par Paris. La présence de Ouigo devrait donc être renforcée aux alentours de Lyon et Strasbourg. Quant à la liaison Paris-Rennes, un aller-retour supplémentaire sera ajouté dans la journée.