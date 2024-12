Les stations de ski pas (trop) chères !

Stations françaises : Réallon ou encore Crévoux

Située dans les Hautes-Alpes, la station de Réallon propose 30 kilomètres de pistes dont 20 kilomètres de pistes vertes et bleues. La station compte en outre six remontées mécaniques et offre une vue incroyable sur le lac de Serre-Ponçon. Parfaite pour les familles, cette station propose un forfait de ski à 29 € par personne et par jour. Citons ensuite la station de Roubion-les-Buisses au cœur des Alpes françaises à une altitude comprise entre 1 410 et 1 920 mètres. Proche de Nice, cette station familiale propose des forfaits de ski à 20 €. Elle compte sept remontées mécaniques et un télésiège, 30 kilomètres de pistes de ski alpin (dont deux vertes et cinq bleues) et 12 kilomètres de pistes de ski de fond damées. On peut même y faire du VTT sur neige. La station de ski de Hautacam, à une altitude de 1 509 à 1 813 mètres, compte 20 kilomètres de pistes, 15 kilomètres de pistes de ski de fond et 10 kilomètres de remontées mécaniques. Station familiale, elle permet de skier dans les bois et de profiter au maximum de la nature. Pleine de charme, Crévoux se trouve au cœur du massif du Parpaillon face au Parc national des Écrins (Hautes-Alpes). Idéale pour celles et ceux qui recherchent une station calme, Crévoux propose des forfaits à des prix attractifs. La station d’Artouste dans les Pyrénées-Atlantiques se trouve à proximité de l’Espagne et offre paix, authenticité et liberté aux amateurs de ski et de paysages enneigés. Elle compte quatre secteurs de 150 hectares et 25 kilomètres de pistes. Autre station proposant des prix abordables, le Collet d’Allevard au cœur du Massif de Belledonne est idéal pour les familles à la recherche de beaux paysages. Ce qui fait la renommée de cette station ? Elle possède le plus grand domaine skiable nocturne d’Europe (10 pistes éclairées). En France, on trouve également les stations de Pelvoux-Vallouise, Lans-en-Vercors, Barcelonnette, le domaine nordique de La Draye ou encore Gérardmer.

Plutôt Grèce ou Espagne ?

Avec ses 36 kilomètres de pistes, la station Mont Parnasse - Fterolakka/Kellaria propose des forfaits de ski à 19 € par personne et par jour, en haute saison comme en basse saison. Moderne et vaste, cette station se situe à une altitude comprise entre 1 640 et 2 260 mètres, compte 17 remontées mécaniques, quatre pistes vertes ou encore huit pistes rouges. Offrant une vue exceptionnelle sur la mer Égée notamment, la station Mont Parnasse - Fterolakka/Kellaria se situe non loin des sites archéologiques de Delphes. Toujours en Grèce et plus précisément en Macédoine-Occidentale, la station de Vasilitsa compte 22 kilomètres de pistes et propose des forfaits de ski à 17 € par jour et par personne. Cette jolie station compte 17 pistes et 10 remontées mécaniques incluant un baby lift. Enfin, on peut y pratiquer le ski de fond. Pour terminer, vous pouvez partir en Espagne skier à la jolie station de la Sierra de Béjar-La Covatilla (Castille-et-León) qui compte 27 kilomètres de pistes.