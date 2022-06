Chaque année, au moment du passage en été, les soldes sont de retour. L’occasion de faire les boutiques et réaliser des bonnes affaires. Cependant, les dates ne sont pas les mêmes en fonction des départements.

Les soldes d'été démarrent / iStock-Neydtstock

Le calendrier des soldes 2022

Cette année, pour la majorité de la France métropolitaine, les soldes commenceront le mercredi 22 juin à 8 heures du matin et se termineront le mardi 19 juillet 2022. Mais trois départements font exception, à savoir les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales où les soldes débuteront le 6 juillet et se finiront le 2 août. Et en Corse (2A et 2B), les soldes auront lieu du 13 juillet au 9 août. Les départements d’outre-mer font également exception avec des dates différentes, fixées comme suit : Guadeloupe : du 24 septembre au 21 octobre Martinique et Guyane : du 6 octobre au 2 novembre Réunion : du 3 septembre au 30 septembre Saint-Pierre-et-Miquelon : du 20 juillet au 10 août Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du 8 octobre au 4 novembre Pour rappel, la durée des soldes a été réduite de six à quatre semaine, dans le cadre de la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises). Une décision prise afin de trouver « un équilibre entre les petits commerçants et les grandes surfaces ».

Les obligations des commerçants durant les soldes

Les soldes sont encadrées par la loi, puisqu’il s’agit de la seule période durant laquelle les commerçants sont autorisés à vendre à perte. Ce qui signifie qu’ils peuvent écouler leur marchandise, en vendant des articles à un prix inférieur au prix d’achat. Cependant, ils doivent posséder les articles soldés depuis minimum un mois. Ainsi, ils ne peuvent pas s’approvisionner en prévision des soldes. Les réductions doivent être clairement indiquées, avec l’économie réalisée. La mention « soldes » doit être indiquée sur la vitrine du magasin. En dehors des périodes de soldes, les commerçants peuvent effectuer librement des « promotions », « déstockage » ou encore « vente privée ». Cependant, la réduction sera moins conséquente, car ils ne peuvent pas vendre à perte. Les soldes sont une opportunité pour les commerçants, qui ne sont donc pas obligés de les pratiquer.

La demande de report des soldes rejetée

En février dernier, la Confédération des PME (CPME), avait demandé que les soldes d’été démarrent plus tard. La date du 22 juin leur paraissait trop avancée dans le calendrier. « Proposer aux commerçants de vendre des produits estivaux à marges réduites si tôt dans la saison serait un non-sens » avait déclaré la CPME, qui demandait alors un début des soldes le 29 juin. Cependant, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie a rejeté cette demande. Un refus justifié par le fait que les soldes avaient déjà été reportées en raison de la crise sanitaire. Les dates des soldes ne seront plus modifiées « dès lors qu’il n’y a plus de motifs sanitaires conduisant à des restrictions administratives pesant sur l’ouverture des commerces » avait déclaré le ministre. Compte tenu de la crise inflationniste et du pouvoir d’achat réduit des Français, reste à voir si les soldes auront du succès cet été ou non.