À l’approche de l’élection présidentielle, quelles sont les positions des candidats sur le sujet des retraites ? Que pensent-ils d'une éventuelle réforme, qui aura sûrement lieu au cours du prochain quinquennat ?

Les propositions des candidats en matière de retraite / iStock.com - andriano_cz

Les candidats pour un relèvement de l’âge de départ

Sans surprise, la candidate du parti des Républicains Valérie Pécresse opte pour un crédo propre à la droite, selon lequel il faudrait travailler plus longtemps car nous vivons plus longtemps. Concrètement, elle compte établir progressivement – à l’horizon 2030 - un départ à la retraite à 65 ans, mais « pas pour tous les Français », faisant référence à ceux qui sont déjà usés par le travail. Par ailleurs, elle souhaite revaloriser le minimum contributif – c’est-à-dire le montant minimal de la pension du retraité s’il a droit à une retraite à taux plein -, à hauteur du Smic net. En ce qui concerne Emmanuel Macron, il serait favorable à un relèvement de l’âge légal de départ à la retraite et à la fixation d'un seuil minimal de pension de retraite de 1 000€ pour les personnes ayant accompli une « carrière complète ». Il voudrait également mettre un terme aux régimes spéciaux et harmoniser les règles entre public et privé. Il déplore l’impasse ne permettant pas actuellement la création d'un régime universel et souhaite encourager les personnes désirant travailler au-delà de l’âge légal. Pour le candidat d’extrême droite Eric Zemmour, il faudrait relever l’âge de départ à la retraite à 64 ans, d’ici 2030. Pour les personnes ayant commencé à travailler tôt, des ajustements devront être pensés. Également envisagé : un système de bonus-malus pour les entreprises, pour éviter un licenciement des salariés de plus de 55 ans.

Ceux pour un retour à 60 ans...

Pour la candidate d’extrême droite Marine Le Pen, il faudrait revenir à un départ à la retraite envisageable à 60 ans, en appuyant cet âge sur 40 annuités. Ainsi pour percevoir une retraite à taux plein, la durée d’assurance requise doit passer de 43 ans à 40 ans pour les assurés nés en 1973 et après. Tout assuré, selon elle, devrait percevoir une retraite minimale de 1 000€. De même pour le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, « ça sera 60 ans et quarante annuités ! ». Comment se justifie-t-il ? Tout simplement par le plaisir de pouvoir enfin jouir de son temps libre, et de représenter un gain d’espérance de vie, impactant le budget de l’allocation-chômage.Un abaissement de l’âge légal de départ à 60 ans est aussi suggéré par Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste, et par Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français.

... et ceux qui souhaitent maintenir le départ à 62 ans

Parmi les candidats souhaitant un maintien de l’âge de départ à la retraite à 62 ans, on retrouve la candidate du Parti Socialiste Anne Hidalgo. Son programme insiste sur la revalorisation des petites retraites en portant les montants nets du minimum contributif à 1 200€ et du minimum vieillesse à 1 000€. Anne Hidalgo souhaite aussi rétablir 4 critères de pénibilité supprimés durant le quinquennat de M. Macron, et revaloriser équitablement les retraités agricoles. En ce qui concerne Yannick Jadot, représentant d'Europe Écologie Les Verts, on ne connaît pas bien sa position sur le sujet. Cependant, un tract du parti en 2020 mentionnait le maintien du départ à la retraite à 60 ans. Enfin, pour le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, ni l’âge légal de départ à la retraite ni le nombre d’années de cotisation ne doivent être touchés.