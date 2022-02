A l'occasion d'une interview donnée à un titre de presse spécialisé dans le secteur médical, la candidate à l'élection présidentielle Valérie Pécresse (LR) a dévoilé les propositions de son programme en matière de santé.

Les propositions de Valérie Pécresse en matière de santé / iStock-demaerre

Vers une revalorisation de la rémunération des professionnels de la santé

La candidate du parti Les Républicains (LR) à l'élection présidentielle Valérie Pécresse a récemment dévoilé plusieurs mesures phares du chapitre "santé" de son programme. Parmi les différentes réformes qu'elle entend mener si elle était élue, la candidate souhaite revaloriser les revenus des professionnels de la santé, à commencer par ceux des médecins. Jugeant que "c'est une folie de considérer comme normal que la consultation soit à 25€", Valérie Pécresse propose de la faire passer à 30€ dès son entrée en fonction. Sans toutefois que cela représente un "impact pour le reste à charge des patients". La candidate LR propose donc d'un côté d'augmenter le prix de la consultation chez un médecin généraliste et de l'autre de conserver le même niveau de prise en charge pour les patients. Si Valérie Pécresse souhaite que la médecine généraliste bénéficie de ce coup de pouce financier, la médecine spécialisée de même que la médecine dite d'urgence en profiteraient également, sans pour autant avoir chiffré cette deuxième proposition.

Donner forme à "trois grandes causes " sanitaires et augmenter les moyens de la santé publique

Le cœur du programme de la candidate Les Républicains en matière de santé porte par ailleurs sur ce qu'elle nomme les "trois grandes causes" sanitaires. La santé mentale, et en particulier celle des adolescents, est affichée comme un point central par Valérie Pécresse. Elle compte ainsi mettre la "priorité à la déstigmatisation et à la recherche" grâce à la création d'un institut national spécialement dédié à cette cause. Aussi, la santé des femmes figure parmi les priorités de la candidate qui souhaite instaurer deux mécanismes nouveaux : une consultation mère-enfant et un abaissement du taux de la TVA sur les protections périodiques, passant de 5,5% actuellement à 2,1% si elle venait à être élue. Valérie Pécresse a par ailleurs abordé un sujet on ne peut plus sensible, en l'occurrence celui des cancers pédiatriques. En accédant aux plus hautes marches du pouvoir, elle lancerait la création d'un congé spécial pour les parents, qui conserveraient la totalité de leur salaire en cas d'hospitalisation de leur enfant. La candidate LR entend par ailleurs donner davantage de moyens humains et financiers au système de santé français. Valérie Pécresse a ainsi promis de multiplier par deux le nombre de soignants formés, avec "près de 20 000 nouveaux médecins formés par an, d'ici la fin du quinquennat". Plus encore, il s'agirait également d'instaurer une année de formation supplémentaire pour les médecins généralistes qui l'effectueraient dans les "maisons de santé". Une manière selon la candidate de résoudre la problématique des déserts médicaux car "il ne faut plus de consultation, de prise en charge hospitalière ou de service d'urgence à plus de 30 minutes de son domicile".