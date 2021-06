Initialement annoncées pour avril 2021 et retardées à plusieurs reprises, les obligations Relance devraient finalement voir le jour cet été. Elles viennent s'accoler aux prêts participatifs lancés en mai. Le gouvernement espère mobiliser une enveloppe de six milliards d'euros d'investissements privés via ce nouveau dispositif d'aide aux entreprises.

Les obligations Relance vont enfin voir le jour - iStock-1001Love

En quoi consiste ce nouveau dispositif ?

Le calendrier

Les conditions d'accès au dispositif

Les avantages et les inconvénients

Après les aides d'urgence, le gouvernement s'attelle aux mesures destinées à la relance des entreprises. Environ deux mois après l'entrée en vigueur des prêts participatifs, les modalités des obligations Relance sont en train d'être définies. Ce dispositif a pour objectif de soutenir le bilan des entreprises saines en difficulté. Le financement permettra de financer la mise en place d'un projet de développement sur le long terme. Concrètement, les entreprises émettront des obligations subordonnées en direction de fonds d'investissement qui seront alimentés par des investisseurs. L'État octroiera quant à lui une garantie sur la valeur liquidative des fonds d'investissement. Des sociétés de gestion géreront ces obligations et permettront aux entreprises d'émettre ces obligations subordonnées. Conçues comme un levier financier pour les entreprises, les obligations Relance seront remboursables huit ans après leur octroi et après règlement des dettes prioritaires.Initialement annoncées pour avril 2021, puis repoussées en mai, les obligations Relance devraient être disponibles à partir de cet été. Elles seront accessibles aux entreprises jusqu'à la fin du plan de relance, soit jusqu'au 30 juin 2022. Les obligations Relance devront être remboursées en une seule fois huit ans après l'octroi du financement. Les intérêts relatifs à ce financement seront en revanche remboursables dès la première année. Les taux d'intérêt devraient tourner autour de 4 à 5 % pour les TPE et les PME et de 5 à 6 % pour les ETI.Les obligations Relance sont destinées aux très petites entreprises (TPE), aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de tailles intermédiaires (ETI). Pour en bénéficier, elles doivent être viables économiquement et avoir été contraintes de s'endetter pour soutenir leur activité durant la crise sanitaire. Leurs finances doivent cependant être saines et leur production pérenne. Les obligations Relance ont pour objectif de financer des projets de développement sur le long terme et non d'alimenter de la trésorerie sur le court terme.Le caractère subordonné des obligations de Relance implique qu'elles ne seront remboursées par les entreprises qu'après règlement de tout autre type de dette. Si les experts saluent l'initiative et l'effet de « levier sur la structure financière des entreprises », ils pointent cependant du doigt la nature du financement, qui reste de l'endettement, et non des fonds propres. Les entreprises qui en bénéficieront devront donc faire en sorte de provisionner suffisamment dans les années à venir et d'anticiper le remboursement.