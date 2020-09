«Les nouveaux fermiers» ont-ils le droit d'appeler «viande» leurs substituts végétaux ?

La start-up parisienne a annoncé l'entrée en production de la toute première usine de «viande végétale» de France. Une loi a pourtant été récemment adoptée, qui interdit l'emploi d'un tel terme.

La toute première usine de production de «steaks végétaux» de France est entrée en production mi-septembre. La start-up parisienne «Les nouveaux fermiers», soutenue par des investisseurs de la foodtech, le fonds d'investissement de Xavier Niel et la BPI, fabriquait jusqu'à présent dans d'autres pays européens ses produits reprenant les codes de la viande en goût, texture et odeur. L'entreprise, qui se refuse à communiquer sur son chiffre d'affaires - de 5 millions d'euros, selon nos informations - entretient également le mystère sur la localisation de sa nouvelle usine.

Déjà présents dans une centaine d'enseignes alimentaires en France, dont les chaînes de burgers PNY, le Camion qui fume, Hank Taster et le Dassaï de Joël Robuchon, les «steaks», «aiguillettes» et «nuggets» végétaux sont aussi distribués dans 350 points de vente en France, dont Monoprix et Carrefour. On les trouve également sur le site internet de l'entreprise.

Très médiatisée, l'arrivée de cette usine en France n'a pas manqué de déclencher la colère de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA). Celle-ci dénonce dans un communiqué de presse la communication de la start-up «qui veut faire passer des usines pour des fermes en utilisant à tout va le terme fermier.» Ce qui, poursuit la FNSEA, «démontre bien la méconnaissance de ces industriels de la réalité des agriculteurs qui travaillent, eux, avec le vivant».

«Viande végétale» : une appellation bientôt interdite

La fédération agricole, qui représente autant les intérêts des éleveurs que des agriculteurs, ne dénonce pas dans son communiqué l'emploi d'un champ lexical plus proche de celui de la boucherie que de l'alimentation végétale. Pourtant, la loi «relative à la transparence de l'information sur les produits alimentaires» adoptée le 27 mai dernier interdit aux producteurs de substituts de viande d'utiliser des termes servant habituellement à désigner des denrées alimentaires d'origine animale. Comment donc expliquer que «Les nouveaux fermiers» utilisent des termes comme «steaks» et «aiguillettes» pour désigner leurs produits composés de pois, soja, maïs et autres végétaux ?

Tout simplement parce que la loi n'est pas encore entrée en application. Ce qui devrait être chose faite d'ici la fin de l'année. « Pour le moment nous avons toujours le droit d'utiliser ces appellations. Une loi vient de passer mais un décret doit préciser les détails», rappelle au Figaro Guillaume Dubois, cofondateur de la start-up. « La dénomination viande végétale est importante pour nous, poursuit-il. Nos trois produits amènent la même expérience gustative que la viande et répondent au besoin des personnes qui cherchent à réduire leur consommation de viande.»

Ces termes ont beau être essentiels aux yeux des «Nouveaux fermiers», le texte de loi ne leur laisse aucun espoir de les conserver, estime Katia Lentz, avocate spécialiste du droit alimentaire au sein du cabinet Keller & Heckman. «Cette loi s'inspire directement d'un arrêt de la Cour de justice de l'UE de juin 2017, qui statuait sur le cas des laits végétaux», explique-t-elle. La Cour, qui avait été saisie pour trancher un litige opposant l'entreprise allemande TofuTown à une association de lutte contre la concurrence déloyale, avait alors rappelé «que le lait et ses produits dérivés devaient être forcément d'origine animale», poursuit l'avocate. «Aujourd'hui la France souhaite protéger les dénominations viande au même titre que les dénominations laitières», cependant il n'existe pas de règle européenne équivalente. Par conséquent, «seule une disposition nationale ou une intervention de la Commission européenne (que le Parlement européen a d'ailleurs récemment appelée de ses vœux) pourrait pallier cette carence», ajoute-t-elle.

C'est ce que vient faire la loi du 27 mai, qui a été soutenue par les professionnels de la viande afin de «protéger les dénominations propres aux produits carnés», rappelle encore Katia Lentz. Une protection d'autant plus importante aux yeux de la filière que la consommation de viande est en baisse, alors que le marché des produits végétaux, lui, ne cesse de se développer, analyse l'avocate.

Comment «Les nouveaux fermiers» comptent-ils s'adapter à cette nouvelle donne réglementaire ? De nouveau contactée par Le Figaro, la start-up n'a pas répondu pour le moment. Et elle n'est pas la seule à devoir abandonner le vocabulaire carné : Herta, Findus, Beyond Meat... Tous doivent se préparer à renommer leurs «steaks».