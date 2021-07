Les garanties liées à votre CB valables en France aussi

La crise sanitaire pousse les Français à revoir leurs plans de vacances et à envisager des vacances au sein de l'Hexagone. Mais que se passe-t-il en cas de pépins lors de ses voyages ? Focus sur les garanties d'assurance des cartes bancaires, valables même si vous ne voyagez pas à l'étranger et que vous restez en France !

Les garanties lie?es a? votre CB valables en France aussi - iStock-praetorianphoto

Les personnes couvertes par la carte bancaire

Les garanties d'assurance liées à votre voyage

Qu'en est-il des prestations d'assistance proposées en voyage ?

Les protections incluses dans la carte bancaire Grâce à votre carte bancaire, vous pouvez bénéficier de garanties d'assurance mais aussi de prestations d'assistance, qui sont 2 protections bien distinctes. Dans le premier cas, il s'agit de vous venir en aide à la suite d'un sinistre en vous permettant d'obtenir un dédommagement financier. Dans le second cas, vous pouvez bénéficier d'un service d'aide si besoin, comme un rapatriement dans un hôpital ou une protection juridique. Ces protections ne pourront être activées que si vous avez payé le service avec la carte en question, lorsque le sinistre est survenu. Pensez donc à privilégier le paiement en carte bancaire pour des transactions sensibles comme la réservation d'un billet d'avion. Les modalités de protection Mais alors, qui est couvert par la carte bancaire ? Votre carte bancaire vous couvre en tant que titulaire de la carte mais pas seulement : votre conjoint ainsi que vos enfants le sont également. Bien évidemment, le montant de remboursement et le type d'assistance auquel vous pouvez bénéficier dépendra de votre carte et de sa gamme.À l'approche des vacances d'été, il est prudent de partir l'esprit léger en sachant quelles garanties d'assurance sont proposées par sa carte bancaire. Ainsi, votre carte bancaire inclut des garanties de base comme l'assurance décès et invalidité : si un accident survient pendant votre voyage, vous serez remboursé. Les cartes bancaires haut de gamme proposent davantage de garanties d'assurance et sont davantage recommandées aux voyageurs infatigables : vous pourrez profiter de la garantie modification ou annulation d'un voyage, l'assurance retard de vos moyens de transport type trains et avions, la garantie relative à la perte ou au vol de bagages ou encore l'assurance location de voiture. Ces garanties sont tout à fait valables même si vous décidez de voyager en France, à la suite de la crise sanitaire qui bouleverse vos envies d'évasion exotiques.L'assistance de votre carte bancaire est liée à sa seule détention, et non pas à son utilisation comme on pourrait le croire. Concernant les prestations comprises, vous pouvez compter sur elles pour prendre en charge des frais médicaux notamment les dépenses liées au transport à l'hôpital en cas d'accident ou de maladie, ou le rapatriement dans votre pays à la suite d'un problème de santé à l'étranger. Les cartes bancaires proposent aussi une assistance juridique, prenant en charge des honoraires d'avocat en cas de poursuite judiciaire à l'étranger.