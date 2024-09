Les fraudes à la carte bancaire ont explosé en France-iStock-nevodka.jpg

Une augmentation de 7 % par rapport à 2022

La Banque centrale européenne et l'Autorité bancaire européenne ont rendu le 6 août dernier leurs conclusions sur l'explosion du nombre de transactions frauduleuses à la carte bancaire. Le constat est préoccupant : plus de 7 millions de fraudes ont été constatés au cours du premier semestre 2023, pour un montant total de 633 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à 2022. Le taux d'arnaque avait pourtant baissé en 2021, après la mise en place de protocoles de sécurité qui exigeaient des utilisateurs une approbation de leurs règlements via leur smartphone.

La France championne d'Europe en matière de fraude

La France est en tête d'affiche dans le classement des pays les plus touchés, puisqu'elle représente à elle seule 42 % des transactions, soit 3 millions d'actes frauduleux et 211 millions d'euros dérobés (le tiers du montant total). L'Espagne occupe la deuxième place, très loin derrière la France, avec 1,14 million d'arnaques au cours du premier semestre 2023. Le Danemark, pourtant doté d'une technologie performante en matière de sécurité bancaire, arrive en troisième position avec 638 036 fraudes, suivi des Pays-Bas, qui affichent 377 663 opérations irrégulières, malgré les moyens déployés par les banques dans le domaine de la cybersécurité. Située en 5e position, l'Italie montre également la fragilité de son système bancaire en comptabilisant 339 031 fraudes.

La carte bancaire utilisée par 58 % des Français

C'est notamment parce que la France est une grande utilisatrice de la carte bancaire qu'elle décroche la palme du nombre de fraudes. La carte est en effet le premier mode de règlement des Français, avec 58 % d'utilisateurs recensés en 2023. Leurs achats en ligne sont le plus souvent réglés par carte, alors que d'autres pays optent plus facilement pour le virement bancaire, le prélèvement ou une monnaie électronique telle que PayPal. Or, les paiements en ligne constituent 80 % des arnaques à la carte bancaire, avec 7,3 millions d'actes illicites.

Un défi à relever par les institutions et les gouvernements

La problématique est suffisamment préoccupante pour que les institutions financières et les autorités de régulation prennent le sujet au sérieux. La Banque de France, l'OCLCTIC (Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication) et la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) se lancent dans des actions de sensibilisation, dont la "Semaine de l'éducation financière" organisée en mars 2024. La lutte contre la fraude est un défi majeur à relever par les gouvernements des différents pays européens, tant la menace reste importante malgré toutes les stratégies adoptées pour enrayer la tendance à la fraude, qu'elle soit en ligne ou non. Ils n'ont pas d'autre choix que de se concerter pour s'atteler à la tâche, afin de trouver de nouveaux moyens pour freiner ce fléau économique.