«Les Français sont exigeants pour leurs vacances»

Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs est invité de l’émission « Esprit d’entreprise » sur Le Figaro TV. Il veut développer sa marque phare dans l’hôtellerie, en Europe.

Au moment où la haute saison de ski se calme avec la fin des vacances scolaires , Franck Gervais a le sourire. « Nous avons fait carton plein, avec un taux d’occupation de 97 % » , résume le directeur général du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs (1,9 milliard d’euros de chiffre d’affaires), qui compte 50 résidences à son nom dans une trentaine de stations. Malgré les pressions économiques, « les vacances sont un domaine où les Français n’ont pas arbitré, mais ils exigent que le produit et l’expérience soient au rendez-vous », estime-t-il. La clientèle étrangère a fait le reste. De quoi conforter la confiance du groupe dans la pérennité du modèle économique des vacances en haut des cimes , malgré le changement climatique. « À condition de rénover le bâti et de revoir son parc » , explique le dirigeant dont 90 % des résidences exploitées sont au-delà de 1800 mètres d’altitude.

En 2020, la crise du Covid , qui a mis à l’arrêt le tourisme mondial, avait fragilisé une société en pertes depuis une décennie. Après une lourde restructuration en 2021, Pierre & Vacances, autrefois ancré à la fois dans la promotion immobilière et l’organisation de vacances, se réinvente en opérateur touristique . À côté de ses 130 apparthôtels Adagio, le groupe développe aussi sa marque phare dans l’hôtellerie, notamment à la montagne. « La frontière entre les résidences et l’hôtellerie est déjà très fine. Nous accompagnerons le client toute la journée, avec des services quasi hôteliers, des spas, des kids clubs… », précise Franck Gervais.

La pépite Center Parcs

Mais la véritable pépite de Pierre & Vacances reste le concept d’hébergement familial en pleine nature Center Parcs . Rachetée au début des années 2000, la filiale assure 85 % de ses profits opérationnels. Center Parcs, très implanté en Europe du Nord, ouvre cet été son trentième village au Danemark. « Jusqu’en Espagne ou en Italie, le concept peut plaire à tout le monde » , juge le dirigeant, qui vise une ouverture tous les deux à trois ans.

Cette ambition peut se transformer en un véritable chemin de croix. Comme à Roybon, en Isère, où un projet de village vilipendé pendant dix ans est finalement abandonné en 2020. De quoi refroidir les ardeurs du groupe en France ? « Non. Notre nouveau village des Landes de Gascogne est un exemple manifeste que l’on peut encore entreprendre en France. Mais à condition d’avoir un alignement parfait entre tous les acteurs sur ce que l’on veut faire des territoires. »

Dernier chantier : la poursuite de la modernisation de sa marque éponyme, un temps vieillissante. « Plus de 90 millions d’euros y sont consacrés par an, financés à égalité entre le groupe et les propriétaires. » Cette montée en gamme - chez P&V comme chez Center Parcs - permet d’augmenter ses prix moyens entre 20 % et 25 %. « À 120 euros par nuit en moyenne chez P&V, et 80 euros chez Center Parcs, cela reste très abordable, réagit le dirigeant face au risque de perdre son ADN de vacances accessible.