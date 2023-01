Les fonds en euros mieux rémunérés en 2022

Les détenteurs de fonds en euros peuvent se réjouir : ils devraient en effet profiter d’un rendement en hausse sur l’exercice 2022. C’est du moins ce que laissent présager les communications récentes des assureurs.

Une revalorisation sur 2022

Les assureurs communiquent progressivement sur le rendement de leurs fonds en euros depuis la mi-décembre dernier. Bonne nouvelle pour les épargnants : après plusieurs années de baisse, la rémunération du fonds en euros devrait enfin augmenter sur l’année 2022, dynamisée notamment par la hausse des taux d’intérêt. Si certains assureurs annoncent une variation de 0,5 % du rendement sur l’exercice 2022, d’autres offrent en revanche un taux supérieur à 1,20 % par rapport à 2021.

3 % de plus pour l’OAT 10 ans

La gestion des fonds, ainsi que le contexte inflationniste actuel expliquent en partie cette hausse significative. Les fonds en euros étant composés d’environ 80 % d’obligations – dont 40 % émises par des États et 60 % par des entreprises – leurs rendements sont donc sensibles à l’évolution de titres financiers comme l’OAT (Obligation assimilable du Trésor) 10 ans de l’État français. Ce dernier, qui est le titre obligataire le plus émis et figure parmi les indices de référence du marché du crédit immobilier, est notamment passé d’un taux négatif en 2021 à 3 % fin 2022.

Compenser avec les provisions

Selon les professionnels du secteur, le rendement moyen d’un fonds en euros au titre de l’exercice 2022 s’élèverait à 1,80 %, contre 1,30 % en 2021. Ces chiffres seront confirmés par les différents assureurs dans les prochaines semaines. Si les résultats varient selon les contrats, les assureurs les moins bien lotis devraient tout de même augmenter les rendements de leurs fonds en euros pour rester compétitifs. Ces derniers seront donc contraints de piocher dans leurs provisions et augmenter « artificiellement » les taux rémunérateurs de leurs produits pour faire face à la concurrence, notamment celle du Livret A. Inoffensif jusqu’ici, le livret d’épargne réglementé a connu deux révisions successives en 2022. Après avoir été relevé à 1 % en février, il a été porté à 2 % en août 2022. Poussé par l’inflation galopante, le taux du livret A passera donc à 3 % à partir du 1er février de cette année, pour atteindre son taux le plus élevé depuis 15 ans. Rappelons que le Livret A et l’assurance vie figurent en tête de liste des produits d’épargne préférés des Français.