Source de questionnement et de stress pour beaucoup de personnes, la retraite peut être préparée grâce à divers dispositifs (applications, simulateurs…). Et bonne nouvelle, d’autres devraient bientôt voir le jour.

Les dispositifs pour aider les futurs retraités / iStock-gzorgz

Préparer sa retraite : simulateurs, assistance téléphonique…

Avant toute chose, il faut savoir que la retraite n’est pas versée automatiquement. En effet, il faut en faire la demande entre six mois et neuf mois avant la date de départ. Il est donc recommandé de bien la préparer afin d’être au point et à temps dans les démarches à effectuer pour percevoir sa pension. Pour commencer, vous avez la possibilité de simuler votre retraite gratuitement en utilisant M@rel, qui inclut l’ensemble des régimes et se base sur les informations de carrière enregistrées par votre ou vos régimes de retraite. C’est l’AGIRC-ARRCO, retraite complémentaire, qui a mis en place ce service. Ensuite, la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse) a développé l’application Mon compte retraite. Grâce à cette dernière, vous pouvez vérifier vos droits. Et, une fois à la retraite, vous pourrez y trouver et télécharger divers documents comme les attestations fiscales, par exemple. Le site lassuranceretraite.fr a quant à lui développé Mon agenda retraite, un service 100 % gratuit nécessitant une simple inscription (une minute seulement). Des e-mails et SMS sont envoyés aux personnes inscrites afin de partager avec elles des renseignements et conseils personnalisés. Cela permet de préparer sa retraite en toute sérénité et de savoir quand il faut effectuer telle ou telle démarche. Vous envisagez de passer votre retraite à l’étranger ? Une assistance téléphonique a été mise en place (09 74 75 76 99). Gérée par la CNAV, elle aide les personnes concernées à, entre autres, réaliser les démarches en ligne nécessaires à la transmission de leur certificat d’existence, qui doit être certifié par l’Ambassade ou la police. Ce justificatif permet de prouver que les personnes sont toujours en vie et qu’elles peuvent donc continuer à percevoir leur retraite. Notez enfin que depuis peu, il est possible de demander la pension de réversion en ligne. Il s’agit d’une partie de la retraite dont bénéficiait/aurait pu bénéficier l’assuré décédé (statut de salarié ou fonctionnaire).

Bientôt de nouveaux dispositifs

Vous avez besoin de prendre rendez-vous avec un conseiller de la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de santé au travail) ? Dès le premier trimestre 2022, vous pourrez le faire en ligne via votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr. Vous pourrez alors choisir entre un rendez-vous en agence, en visioconférence ou bien par téléphone. La prise de rendez-vous est ensuite confirmée par e-mail et/ou SMS. En cas de rendez-vous en visioconférence, un lien vous est envoyé. Et d’autres dispositifs devraient voir le jour dans les mois qui viennent afin d’aider les actifs à préparer leur départ à la retraite. Note : vous avez constaté une erreur concernant votre carrière ? Depuis le 1er juillet, les moins de 55 ans peuvent alerter la CNAV qui traite la demande dans les meilleurs délais. Ce service devrait même être simplifié au cours du premier semestre 2022.