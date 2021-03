Le nombre d'attaques informatiques ciblant des entreprises et services a quadruplé depuis le début de la pandémie. Ces cyberattaques invasives impactent lourdement le fonctionnement des structures et mettent parfois des vies en danger. Décryptage.

Les cyberattaques se multiplient - iStock-Laurence Dutton

Le phishing et les ransomwares

Le but de ces attaques

Comment se protéger contre une cyberattaque ?

Que faire en cas d'attaque ?

Depuis le 8 mars dernier, une cyberattaque au « ransomware » ou « rançonlogiciel » de grande ampleur frappe le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il s'agit de la troisième cyberattaque touchant un hôpital français en un mois. L'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a enregistré une hausse de 400 % de tentatives de « phishing » ou « hameçonnage » en un an. Le nombre d'attaques de rançonlogiciels a quant à lui littéralement quadruplé sur la même période. Cette attaque, dont les hôpitaux semblent être devenus l'une des cibles privilégiées, consiste à chiffrer et à empêcher l'accès aux données de l'entreprise jusqu'au paiement d'une rançon. Ainsi, les pirates qui ont sabordé le système informatique du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie exigent une rançon de 50 000 euros. Les conséquences de ce type de piratage sont diverses. Le gel du système complique la gestion du stock de matériel et de médicaments et impacte sensiblement les patients en attente d'une intervention ou ceux qui se trouvent dans un état critique, dont les dossiers informatisés sont inaccessibles.Les attaques par e-mail de type « phishing » survenues entre le début de la pandémie et le mois de mars 2021 ont touché un très grand nombre de particuliers et de PME. Habituellement, les auteurs de ces attaques cherchent à dérober des informations confidentielles (mots de passe, informations bancaires ou de nature personnelle) en usurpant l'identité d'un proche. Au moment du premier confinement, des milliers d'entreprises ont dû mettre en place, parfois rapidement, un système d'accès à distance pour leurs employés en télétravail. Les conséquences de l'hameçonnage sont nombreuses : piratage de comptes professionnels, intrusion sur le réseau de l'entreprise, fraude, etc. Les hackers pénètrent sur le réseau de l'entreprise via les accès à distance d'un employé ou en compromettant son équipement informatique. Lorsqu'un hacker s'introduit dans le système d'information, l'ensemble du fonctionnement d'une entreprise est en danger.Dans ce contexte, les entreprises doivent à mettre en place un éventail d'actions préventives pour se prémunir d'une attaque. Les spécialistes dispensent un socle de conseils aux entrepreneurs pour les aider à optimiser leur protection contre les cyberattaques. Les entreprises sont par exemple invitées à utiliser un équipement informatique récent et de qualité régulièrement mis à jour. Les filtres contre l'hameçonnage et les logiciels de messagerie dotés de filtres anti-pourriels permettent de réduire le nombre de pourriels reçus dans une boîte de réception et donc le risque d'hameçonnage. Les entreprises doivent également se doter d'un nom de domaine fiable et d'une solution de protection adéquate pour leurs documents sécurisés. La protection passe aussi par la formation des employés aux précautions d'usage contre les différentes formes de piratage informatique, comme le changement fréquent des mots de passe et la mise en place d'un système de sauvegarde de données régulier.En cas d'attaque relative à la cybersécurité, les entreprises disposent de plusieurs solutions pour agir rapidement et efficacement. Pour toute suspicion ou acte avéré de cybermalveillance, les entreprises et particuliers peuvent notamment se connecter à la plateforme cybermalveillance.gouv.fr pour connaitre les démarches à entreprendre et bénéficier d'un accompagnement spécifique.