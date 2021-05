Les consultations psy bientôt remboursées par les mutuelles

En quelques mois, la pandémie de COVID-19 a bouleversé l'ordre mondial. La crise sanitaire a impacté la situation professionnelle, familiale et financière de milliards d'individus. En France, les consultations psychologiques sont en nette augmentation depuis un an. En réaction à cette nouvelle réalité, la Fédération Française de l'Assurance (FFA), la Mutualité Française et les Institutions de prévoyance ont dévoilé le 22 mars dernier un dispositif inédit en matière de prise en charge de la santé mentale. Décryptage.

Les consultations psy biento?t rembourse?es par les mutuelles - iStock-PeopleImages

Un dispositif inédit

Une prise en charge limitée

Les confinements successifs, les règles restrictives et le télétravail contraint ont mis les individus à rude épreuve cette dernière année. Le climat d'incertitudes individuelles et collectives est une source de stress et d'angoisse pour des millions de Français. Conséquence : depuis le début de la crise, les médecins de l'hexagone ont noté une augmentation importante des troubles dépressifs et des consultations pour troubles liés à l'anxiété. En réaction, la Fédération Française de l'Assurance (FFA), la Mutualité Française et les Institutions de prévoyance ont dévoilé le 22 mars dernier un dispositif inédit en matière de prévention et de prise en charge de la santé mentale. La FFA a ainsi annoncé que les assureurs prendraient en charge « tout au long de l'année le remboursement au 1er euro des consultations de psychologues au bénéfice de leurs assurés couverts par un contrat de complémentaire santé ». Selon la Mutualité Française, cette mesure a pour objectif de pallier les « insuffisances structurelles du secteur de la prise en charge et de l'accompagnement de la santé mentale », ainsi que les inégalités préexistantes et en partie exacerbées par la pandémie de COVID-19. Cette initiative rappelle le « chèque d'accompagnement psychologique », renommé « Santé Psy Étudiants » qui permet aux étudiants de bénéficier sur ordonnance de trois consultations d'une durée de 45 minutes sans avance de frais, avec une prescription renouvelable une fois.Contrairement aux séances de consultation auprès d'un psychiatre, les consultations chez les psychologues ne sont prises en charge par la Sécurité sociale qu'en cas de consultation d'un professionnel exerçant dans un milieu institutionnalisé, comme un hôpital ou un centre médico-psychologique. Applicable cette année, le nouveau dispositif prévoit un remboursement dès le 1er euro et dans la limite de 60 euros par séance. Les assureurs ne rembourseront pas plus de quatre séances par année justifiés par une prescription médicale. Les mutuelles indiquent quant à elle avoir fixé ce chiffre comme seuil minimum. Lors d'une intervention sur Franceinfo le 23 mars dernier, Patrick-Ange Raoult, secrétaire général du Syndicat national des psychologues (SNP) et maître de conférences en psychologie clinique a indiqué que les psychologues étaient « partiellement satisfaits » de cette initiative qui prend en compte « à la fois la prévention et la dimension sociale ». Il a également précisé que le forfait de quatre séances pouvait paraître court, mais représentait « déjà une ouverture ». Des discussions sont actuellement en cours entre les représentants des syndicats de médecins et de psychologues pour finaliser les détails du dispositif.