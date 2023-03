Les comptes oubliés encore très nombreux

La plateforme Ciclade permet de récupérer l'argent oublié par les épargnants sur leurs comptes. Malgré cet outil, près de 7 milliards d'euros attendent encore aujourd'hui à la Caisse des dépôts que leurs bénéficiaires se manifestent.

Un délai de 30 ans pour récupérer les sommes placées

Oublier de l'argent sur un compte peut sembler surprenant, mais cela arrive plus souvent qu'on ne croit, si l'on en juge par le montant des sommes oubliées détenues à ce jour par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui s'élève à 6,7 milliards d'euros. Un compte (ou un contrat) est considéré comme inactif dès lors qu'aucune opération n'a été réalisée, et que le titulaire n'a pas pris contact avec son organisme financier, pendant un laps de temps défini par la loi (exemple : un an pour le détenteur vivant d'un compte courant). Il faut savoir que l'épargnant dispose d'un délai de 30 ans pour récupérer sa mise. Dans un premier temps, la banque doit prendre les moyens pour rechercher le bénéficiaire d'un compte inactif. Elle doit donc envoyer un courrier chaque année, pendant 10 ans, au titulaire d'un compte en sommeil. Si les relances n'ont pas abouti au bout de 3 ans pour une personne décédée, et 10 ans pour un titulaire vivant (ou dans le cadre d'une assurance-vie), la somme est transférée à la Caisse des dépôts. Celle-ci conserve l'argent pendant 20 ans, en le rémunérant à hauteur de 0,30 % par an, sans frais de gestion. Pendant tout ce temps, le détenteur du compte inactif peut réclamer son bien. En revanche, après le délai légal, la démarche n'est plus possible. Les sommes sont alors définitivement acquises par les caisses de l'État, qui récupèrent ainsi environ 60 millions d'euros tous les ans.

Ciclade : un site internet gratuit pour récupérer l'argent en sommeil

Depuis 2016, dans le cadre de la loi Eckert, un site gratuit et ouvert à tous a été mis en place pour tenter de remédier à ce problème récurrent. Il s'agit de la plateforme Ciclade, seul outil permettant de récupérer l'argent oublié, afin d'éviter le risque d'arnaques et de fraudes. Depuis sa création, elle a pu reverser plus de 684 millions d'euros à 300 000 particuliers, soit environ 2 500 € par bénéficiaire. Pour la seule année 2022, près de 134 millions ont été restitués à 73 000 personnes. Ces sommes provenaient, pour les 2/3, de comptes bancaires en déshérence, le reste se rapportant à des assurances-vie, plans d'épargne d'entreprise ou bons de capitalisation. Mais Ciclade reste méconnu, même si de plus en plus de Français y font appel. Le 20h de TF1 du 14 février dernier a permis de mettre le site dans la lumière en rappelant son existence. Le sursaut a été immédiat : les jours qui ont suivi le reportage, la plateforme a été prise d'assaut, observant un record de 230 000 connexions qui a rendu son accès difficile. Comment solliciter Ciclade pour savoir si un trésor vous attend ? Il suffit de vous rendre sur son portail Internet, et de renseigner vos nom, prénom, date et pays de naissance.