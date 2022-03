Et si demain, vous payiez toutes vos factures dans le bureau de tabac qui se trouve en bas de votre rue ? Cette possibilité est sérieusement envisagée, depuis que le gouvernement souhaite renforcer le service de paiement de proximité proposé par les buralistes.

Les bureaux de tabac renforcent leur aide de proximité / iStock-bensib

Raisons du dispositif

Depuis juillet 2020, le gouvernement a généralisé sur le territoire français le dispositif de paiement de proximité dans les bureaux de tabac, pour les impôts ou les amendes, entre autres. Deux millions de transactions auraient déjà été réalisées, avec comme montant moyen 84€ par facture. Le président de la Confédération des buralistes Philippe Coy estime qu'il s'agit d'un « succès de la proximité ». Dès l’été 2022, le gouvernement souhaite s’attaquer au paiement des dépenses du quotidien, et étoffer ainsi les services proposés par les buralistes.

Concrètement, comment ça se passe ?

Vous n'aurez qu’à vous rendre dans un bureau de tabac avec la facture que vous souhaitez régler. Sur celle-ci doivent figurer la mention « payable auprès d'un buraliste » et un QR code, que vous flasherez à l’aide d'un terminal. Le buraliste est un commerçant indépendant, ici préposé de l'administration, qui n'a pas accès à vos données. Il vous sera ensuite proposé un moyen de paiement : chèque, carte bancaire, ou en espèces directement au buraliste. Réglez la somme en question et récupérez votre justificatif.

Quelles factures sont concernées ?

Il sera désormais possible de payer, dans son bureau de tabac, ses factures de gaz, d’électricité, d’eau, de téléphone, d'autoroute, voire le loyer à son bailleur social. La seule condition émise par Bercy : « un plafond mensuel de 1200 € », toutes factures confondues.

Qui a accès à ce dispositif ?

Bien évidemment, ce dispositif est gratuit et s’adresse particulièrement aux personnes n’ayant pas accès à Internet – soit 6 millions de Français - ou rencontrant des difficultés à utiliser les outils numériques. Également, les personnes isolées des services publics, ou celles n'ayant pas de comptes bancaires, font partie des cibles de ce dispositif. Plus généralement, il s’adresse à celles et ceux qui cherchent à régler plus facilement leurs factures.

Comment trouver un buraliste près de chez moi ?

Pour trouver un buraliste près de chez vous, vous pouvez consulter cette carte : www.impots.gouv.fr/paiement-de-proximite Pour savoir si votre buraliste est agréé, il doit présenter un logo officiel apposé par la Direction générale des finances publiques. Aujourd’hui, 5 000 bars-tabacs sont agréés et proposeront ce nouveau service, sur les 23 500 buralistes partenaires présents sur le territoire. En 2023, le gouvernement vise 15 000 bars-tabacs agréés.