Les assureurs mis à contribution de la crise

La crise sanitaire et économique impacte fortement les activités de nombreuses entreprises de différents secteurs. Les compagnies d'assurance ont donc été sommées de les aider.

Les assureurs mis a? contribution de la crise - iStock-ClarkandCompany

L'ultimatum de Bruno Le Maire

Les engagements des assureurs

Depuis plusieurs semaines, les assurances sont pointées du doigt notamment au sujet de leur soutien (ou manque de soutien selon les points de vue) aux secteurs de la restauration, des cafés et de l'hôtellerie. En novembre, le Sénat a même voté un amendement concernant une contribution exceptionnelle des compagnies d'assurance. « La Fédération française de l'Assurance a tendance à ne pas réagir pour l'année 2020 » avait alors déclaré Jean-François Husson, auteur de l'amendement. « On ne voit pas les primes baisser, au contraire, il y a plutôt une tendance à l'augmentation » avait-il ajouté. Et si le gouvernement était opposé à cet amendement, Bruno Le Maire a fini par l'utiliser pour poser un ultimatum aux assureurs. « Je suis prêt à demander à l'Assemblée qu'on trouve quelque chose de plus équilibré, de plus responsable, mais à une condition très simple : que les assureurs fassent un geste significatif en direction de l'hôtellerie, des cafés et des restaurants » avait-il ainsi indiqué début décembre. C'est finalement le 7 décembre dernier que le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a rencontré la FFA. L'objectif ? « Répondre aux difficultés rencontrées par le secteur de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration ainsi que du tourisme, de la culture, du sport et de l'événementiel, frappés de plein fouet par la crise sanitaire. » Un accord a été trouvé, qualifié de « constructif », « utile » et « efficace » par Bruno Le Maire.La rencontre entre le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance et la FAA a permis de prendre plusieurs décisions importantes. Tout d'abord, les cotisations des contrats d'assurance multirisque professionnelle vont être gelées pour 2021 (pour les secteurs de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration mais également pour ceux de l'événementiel, du tourisme, du sport et de la culture). Une couverture d'assistance va en outre être mise en place gratuitement en 2021 pour les chefs d'entreprise et salariés hospitalisés à cause de la COVID-19. « Cela prend d'abord la forme d'une couverture pour l'assistance en cas de troubles de maladies psychologiques, cela concerne également une indemnité de convalescence qui peut aller jusqu'à 3 000 euros pour assurer le suivi lorsqu'on rentre de son hospitalisation et cela concerne aussi des choses très concrètes comme la livraison de repas à domicile quand on ne peut pas se faire la cuisine soi-même ou la garde de ses enfants » explique Bruno Le Maire. La mise en place d'une médiation des assurances pour les entreprises a également été décidée. Elle existe déjà pour les particuliers. « J'espère que nous pourrons, avec cet accord, tourner la page des conflits entre les uns et les autres et entrer dans cette voie de la solidarité qui est la seule qui nous permettra collectivement de sortir de la crise économique » a déclaré Bruno Le Maire.