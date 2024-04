Le vélo de fonction a la cote dans les entreprises-iStock-nd3000.jpg

Comment fonctionne le vélo de fonction ?

Un vélo est dit de fonction, lorsqu’il est confié par l’entreprise à un salarié. Ce dernier peut alors utiliser son vélo pendant les heures de travail ou bien pour effectuer ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail. Généralement, les vélos de fonction sont proposés aux salariés en location de longue durée avec option d’achat, ce qui simplifie la logistique pour l’entreprise. Résultat, la plupart des entreprises qui proposent le vélo de fonction à leurs salariés, leur laissent une partie des frais de transport à charge. Frais qui varient entre 20 et 50% selon les entreprises. Des jeunes entreprises proposent donc de servir d’intermédiaires entre les entreprises et les fabricants de vélo. C’est le cas de Tandem par exemple, qui gère actuellement 1 000 vélos pour 80 sociétés.

Les avantages du vélo de fonction pour les salariés

« Le salarié accède à un vélo d'une valeur de 2.000-2.500 euros en moyenne, qu'il n'aurait pas forcément les moyens de se payer », analyse Arthur de Jerphanion, PDG de Tandem. Et accéder à un beau vélo est loin d’être le seul avantage du vélo de fonction pour les salariés. Actuellement, 8% des Français se rendent au travail à vélo, au moins une fois par semaine. Une alternative plus économique et écologique que la voiture. Et surtout plus agréable que les transports en commun. Se rendre au travail à vélo permet également de pratiquer une activité physique régulière, qui favorise le bien-être grâce à la libération d’endorphine liée au sport. Le vélo permet aussi de dire adieu aux embouteillages et au stress qu’ils génèrent. Les mensualités du vélo de fonction comprennent la révision et l’assurance, bien pratique en cas de vol.

Les avantages du vélo de fonction pour les entreprises

Proposer le vélo de fonction à ses salariés offre des avantages fiscaux aux entreprises. En effet, il est possible de bénéficier de 25% de crédit d’impôt si la location dure minimum 36 mois. Par ailleurs, le vélo de fonction n’est pas considéré comme un avantage en nature. Résultat, l’entreprise est exonérée de charges et le salarié n’augmente pas la base imposable de son revenu. Mais pour bénéficier de ces avantages fiscaux, l’entreprise doit impérativement participer à hauteur de 70% et laisser seulement 30% à la charge de ses salariés. En plus des avantages fiscaux, le vélo de fonction permet de favoriser la qualité de vie au travail des salariés. Une stratégie qui permet à l'entreprise de bénéficier d’une bonne image puisque le vélo est également synonyme de moyen de transport écoresponsable. Et évidemment, le vélo est bien moins coûteux que la voiture, donc les frais engagés sont considérablement réduits. Pour finir, cerise sur le gâteau, proposer à ses salariés de se rendre au travail à vélo, c’est s’assurer de leur ponctualité !