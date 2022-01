Le Vatican confirme la vente de cet immeuble avec une grosse perte à la clé

Le Saint-Siège a confirmé avoir finalisé la transaction pour un immeuble londonien de luxe au cœur d’un scandale financier.

Le Vatican a confirmé vendredi avoir revendu l’immeuble londonien de luxe qu’il avait acquis en 2014 et qui se trouve au centre d’un vaste scandale financier. «Le contrat de vente a été signé, nous avons reçu 10% de l’acompte et tout sera conclu en juin 2022» , a déclaré Juan Antonio Guerrero, préfet du Secrétariat pour l’Économie, dans une interview au site Vatican News. Le Saint-Siège n’a précisé ni le montant ni le bénéficiaire de la transaction, mais selon une source vaticane il s’agit du fonds américain Bain Capital.

En novembre, le quotidien britannique The Financial Times avait annoncé la vente, précisant que le Vatican y aurait perdu quelque 116 millions d’euros. Cet immeuble de luxe, situé Sloane Avenue dans le quartier chic londonien de Chelsea, est depuis juillet au cœur d’un vaste procès financier au Vatican. Parmi les accusés jugés pour fraude, détournement de fonds, abus de pouvoir et blanchiment, soupçonnés de financement opaque, via des hommes d’affaires italiens, figure l’influent cardinal Becciu, ancien bras droit du pape.

Réformes financières internes

Cette acquisition à un prix surévalué -via des montages financiers hautement spéculatifs- a mis en évidence l’utilisation imprudente du Denier de Saint-Pierre, la grande collecte annuelle de dons dédiés aux actions caritatives du pape, générant des pertes substantielles pour les finances du Vatican. L’affaire a porté un rude coup à la réputation de l’Église et du pape François , qui a accéléré ces derniers mois les réformes financières internes pour lutter contre la corruption.