Un rapport publié par Greenpeace le 20 juillet dernier démontre qu’en Europe, à destination égale, un trajet de train coûte en moyenne deux fois plus cher qu’un voyage en avion.

Le train de loin plus cher que l’avion-iStock-tawanlubfah

Des écarts significatifs

Avec le réchauffement climatique et alors que la fréquence des liaisons internes en avion sont de plus en plus critiquées, un rapport de Greenpeace vient alimenter le débat. Dans son rapport du 20 juillet dernier, Greenpeace Europe centrale et de l’Est compare les tarifs des billets de train et ceux des avions à travers l’Europe. Il en ressort qu’à l’échelle européenne, le train est en moyenne deux fois plus cher que l’avion, avec des écarts de prix surprenants pour certains trajets. Greenpeace cite en exemple le trajet Barcelone-Londres, qui coûte jusqu’à trente fois plus cher sur les rails que dans les airs.

Un impact climatique 100 fois moins important

Dans son communiqué de presse, Greenpeace souligne que « cette différence abyssale entre les tarifs de ces deux modes de transport va à l’encontre de l’urgence climatique et de la nécessité de diminuer le trafic aérien et de développer le réseau ferroviaire », ajoutant que l’impact du train sur le climat est pourtant jusqu’à « 100 fois moins important » que celui de l’avion.

La France, mauvaise élève

Toujours selon le rapport de Greenpeace, la France se classe 3e dans le palmarès des « mauvais élèves » européens, les billets de train y étant en moyenne 2,6 fois plus chers que ceux de l’avion. L’Espagne et le Royaume-Uni forment le duo de cancres en tête du classement. Outre l’exemple criant d’un trajet Barcelone-Londres, selon l’ONG, les billets de train pour un trajet Paris-Valence sont en moyenne huit fois plus chers que ceux d’un trajet équivalent en avion.

Les préconisations de Greenpeace

Forte de ces arguments, l’ONG en appelle aux institutions européennes et aux gouvernements pour développer le réseau ferroviaire, ainsi que l’accessibilité financière au train. Dans des recommandations adressées au gouvernement français, Greenpeace France réclame notamment la fin des exemptions fiscales « anachroniques » accordées aux compagnies aériennes, ainsi que l’augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, pour financer des alternatives bas-carbone. Parmi les recommandations ressort également la mise en place d’un « ticket climat » vendu à un prix attractif pour voyager de manière illimitée sur le réseau ferroviaire, hors TGV. Greenpeace propose enfin de relancer les trains de nuit ou encore de soutenir une tarification basse sur les longues distances pour augmenter l’accessibilité des trajets aux foyers les plus modestes.