Le télétravail ne dope pas les transformations de bureaux en logements

Une étude de la Banque de France souligne que la conversion de bureaux en habitations devrait rester marginale malgré les évolutions sur la façon de travailler.

Face aux difficultés récurrentes pour produire des logements supplémentaires, l’idée de miser sur la transformation de bureaux en logements réémerge régulièrement . L’idée est certes séduisante, surtout pour des bureaux devenus obsolètes mais ces opérations sont coûteuses et difficiles à mener . D’ailleurs une étude de la Banque de France, parue ce jeudi 2 février, confirme que la transformation de bureaux en logements devrait rester marginale malgré l’essor du télétravail. Le seul point qui pourrait radicalement changer la donne serait un changement radical de la réglementation applicable.

Entre 2013 et 2019, à peine 1% de la nouvelle surface de logements a été issue d’une reconversion, selon les calculs des auteurs de l’étude. Ce chiffre atteint 6% dans un seul secteur du pays et reste inférieur à 1% sur la majeure partie du territoire (voir ci-dessous) . D’après le modèle mathématique qu’ils ont élaboré, les éléments qui ont le plus d’effet sur la transformation de bureaux en logements dans un bassin d’emploi donné sont un stock d’immobilier de bureaux élevé et un stock d’immobilier résidentiel faible. Le nombre de mètres carrés par employé pourrait aussi avoir un impact sur celle-ci: plus il est important, plus les conversions sont courantes, notent-ils. En revanche, les écarts de prix entre l’immobilier de bureaux et résidentiel semblent n’avoir aucun effet.

Changement du PLU

Selon ce modèle, le recours accru au télétravail provoqué par la pandémie de Covid et la baisse d’occupation des bureaux qui en découle pourraient avoir un effet sur les conversions... mais très limité. «Sans changement de réglementation permettant d’encourager la reconversion de bureaux en logements, le télétravail ne devrait pas avoir d’effets massifs» , écrivent-ils. Rappelons qu’actuellement le changement de destination d’un immeuble nécessite d’obtenir des autorisations auprès des élus, dont la modification du plan local d’urbanisme. Et à cela s’ajoutent des coûts de travaux importants pour réaménager les lieux et créer des balcons la plupart du temps. Résultat: malgré son fort impact écologique, la démolition-reconstruction est toujours plus facile et parfois plus rentable.

