Selon le rapport annuel de la Banque de France, le surendettement a reculé de manière significative en France pendant la pandémie de 2020. Cette baisse, en partie explicable par un retard dans le traitement des dossiers, devrait cependant être brève. Le surendettement pourrait en effet repartir de plus belle en 2021. Décryptage.

Le surendettement en net recul - iStock-olrat

24 % de dossiers en moins qu'en 2019

Les causes de ce recul

Une reprise du surendettement en 2021

En 2020, les commissions de surendettement en France métropolitaine ont reçu 108.731 dossiers, soit 24 % de moins qu'en 2019. C'est ce que démontre le rapport annuel de la Banque de France, qui précise également que l'essentiel des situations présentées ont été considérées recevables. L'endettement global des ménages en difficulté dont la situation a été jugée recevable par les commissions a ainsi représenté 4,8 milliards d'euros en 2020, un chiffre en recul de 20 % par rapport à 2019. La structure de l'endettement des Français est restée similaire à celle des années précédentes : 37 % des dettes sont liées au crédit à la consommation et 34 % au crédit immobilier. Le reste est constitué de dettes diverses. À l'instar des années précédentes, les adultes isolés et les femmes à la tête de foyers monoparentaux sont surreprésentés. Enfin, un quart des personnes surendettées sont au chômage et un peu plus de la moitié des personnes en situation de surendettement présentent un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté.Les chiffres de 2020, s'ils sont encourageants, sont toutefois à prendre avec des pincettes. La Banque de France constate notamment un reflux important du nombre de dossiers présentés pendant le premier confinement de 2020, entre mars et mai, au moment où l'administration tournait au ralenti. Après cette période, les chiffres augmentent pour replonger entre octobre et novembre. Les raisons de ce recul sur l'année complète sont plurielles, parmi lesquelles on retrouve la fermeture totale ou partielle des structures d'aide sociale, les retards d'acheminement du courrier, ainsi que la forte réduction de la consommation en général. Le rapport de la Banque de France précise qu'en parallèle, en 2020, différentes mesures gouvernementales ont eu pour objectif ciblé d'aider les ménagers en difficultés financières et de « prévenir la remontée du surendettement ». Les établissements de crédit ont par ailleurs adopté une politique « accommodante vis-à-vis de leurs clients sollicitant le report de certaines mensualités de remboursement ». Le rapport révèle que ces mesures ont « sans nul doute contribué à contenir le surendettement, y compris au second semestre 2020, expliquant l'absence de rattrapage après la chute des dépôts de dossiers au printemps ».La Banque de France indique cependant qu'une reprise du surendettement courant 2021 est à prévoir. En effet, les dispositifs ponctuels, ainsi que les effets sur le long terme de la crise sur le marché de l'emploi, combinés à la hausse des dépôts de dossiers en décembre 2020 laissent présager une augmentation du nombre de ménages en difficulté. Fin décembre 2020, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir a demandé à l'Union européenne d'obliger les banques à proposer plus rapidement des mesures de restructuration à leurs clients, pour prévenir la hausse des demandes de crédits et des situations de surendettement en 2021.