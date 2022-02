Le rendement en capital de l'immobilier français estimé à 3 % en 2021 selon MSCI (sur la base de données provisoires)

MSCI, société de services financiers spécialisée dans la publication d’indices boursiers et immobiliers, dresse un bilan annuel 2021 des différents marchés immobiliers mondiaux en ce début d’année. Concernant le marché immobilier français, c’est plus précisément l’indice MSCI France Capital Growth Preview qui retiendra l’attention des professionnels, car il donne une indication précieuse sur l’évolution des valeurs immobilières au cours de l’année 2021, après une année 2020 marquée par un léger recul global des prix (-0,1%), avec une forte disparité entre secteurs (de -4,8% pour le commerce à +4,9% pour le résidentiel en passant par -0,8% pour les bureaux). Par contraste en 2021, la reprise des prix est clairement là puisque l’indice MSCI France Capital Growth Preview progresse de 3%.

+3% de revalorisation de l’immobilier en France en 2021

On se rapproche beaucoup du rythme pré-Covid sur l’évolution des prix immobiliers en France toutes catégories confondues : l’indice MSCI France Capital Growth Preview s’inscrit à +3% en données préliminaires, contre +3,7% en 2019. L’année 2020 et sa légère baisse des valeurs (-0,1%) est donc en passe d’être oubliée, ce qui inscrit le marché immobilier pris dans son ensemble sur une solide trajectoire post-Covid.

Ce résultat provisoire reflété par l’indice MSCI France Capital Growth Preview est calculé par la société MSCI à partir d’un échantillon de 1297 actifs immobiliers détenus par 31 fonds, représentant une valeur totale de 69 milliards €, soit approximativement 38 % de la valeur de l'indice immobilier annuel MSCI France. MSCI met en garde sur le caractère préliminaire du chiffre publié, qui pourra potentiellement différer du résultat final que l’on ne connaîtra que le 25 mars 2022, « compte tenu de la taille limitée de l'échantillon ».

L’indice MSCI France Capital Growth Preview a été calculé sur la base de l’ensemble des valeurs en capital, dépenses en capital et recettes en capital transmises à MSCI par les parties prenantes avant la date du 27 janvier 2022. La formule utilisée par MSCI pour calculer ce résultat provisoire de croissance du capital est la même que celle utilisée pour établir la croissance du capital de l'indice immobilier annuel MSCI France.

Prolongation des fortes hausses de 2019 et 2020 pour le résidentiel, le commerce se stabilise

En 2020, la progression quasiment nulle des valeurs immobilières en France (-0,1%) masquait en réalité de fortes disparités sectorielles, en raison des effets importants de la crise sanitaire. Certains types d’actifs immobiliers comme le résidentiel (+4,9% de revalorisation en 2020) avaient très bien tiré leur épingle du jeu car ils se sont révélés être de véritables valeurs refuge face à la pandémie de Covid-19. D’autres typologies d’immobilier comme le commerce (-4,8% de variation de valeur en 2020) ont au contraire été touchés de plein fouet par les diverses restrictions sanitaires. Quant aux bureaux, le développement du télétravail a stoppé net leur belle performance de 2019 (-0,8% de revalorisation en 2020 contre +3,9% en 2019).

En 2021, on observe tout d’abord une prolongation quasiment linéaire de la revalorisation du résidentiel constatée les années précédentes (+5,4% en 2021 après +4,9% en 2020 et +5,3% en 2019), mais aussi -et c’est une très bonne nouvelle- un retour dans le vert pour les actifs de bureaux et une stabilisation des valeurs dans le commerce (-0,3% en 2021) après deux années assez fortement négatives (-1,6% en 2019 et -4,8% en 2019).

« MSCI France Capital Growth Preview fournit une première indication de la performance immobilière de 2021, deux mois avant la publication de l'indice annuel », expose ainsi Carine Dassé, directrice exécutive de MSCI. « En 2021, la croissance du capital des bureaux redevient positive et reste principalement soutenue par les immeubles parisiens. L'intérêt pour les actifs résidentiels se confirme avec une croissance du capital de 5,4 % tandis que la baisse de la valeur en capital des commerces ralentit (-0,3 %). »