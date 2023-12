Le prix de la carte grise en hausse dans plusieurs régions en 2024

Le prix du cheval fiscal, qui rentre dans le calcul du tarif du certificat d'immatriculation, va augmenter fortement l'an prochain en Normandie et en Île-de-France, révèlent Les Echos. Une hausse est également envisagée en Centre-Val-de-Loire.

( AFP / PATRICK KOVARIK )

Acheter une voiture va coûter un peu plus cher l'an prochain dans certaines régions. Les Echos révèlent en effet que le prix du certificat d'immatriculation, encore appelé aujourd'hui carte grise, va augmenter en Normandie et en Île-de-France à partir du 1er janvier.

Le prix du certificat d'immatriculation dépend en effet de plusieurs taxes et redevances, la principale étant la taxe régionale, troisième recette fiscale des régions derrière la TVA et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

En région parisienne, le tarif du cheval fiscal, qui rentre dans le calcul du tarif du certificat d'immatriculation et que les conseils régionaux peuvent fixer jusqu'à 60 euros, va augmenter de 19%, passant de 46,15 euros à 54,95 euros, soit presque aussi cher qu'en Bretagne, qui détient le record à 55 euros le cheval fiscal.

"En dépit d'importantes économies qui seront encore réalisées cette année, la région Île-de-France a besoin de compenser ses pertes de ressources avec des recettes complémentaires pour financer ses dépenses obligatoires", a justifié la semaine dernière la région présidée par Valérie Pécresse lors de la présentation de son budget 2024. Cette rentrée d'argent servira à "l'amélioration des transports, y compris le plan route de demain et le doublement du réseau de cars express."

Depuis le 1er août, l'Île-de-France a par ailleurs supprimé l'exonération sur les voitures hybrides, GPL ou au superéthanol E85. Seuls les véhicules 100% électriques en bénéficient encore.

L'augmentation sera encore plus importante en Normandie. Le cheval fiscal va augmenter de plus de 30 %, à 46 euros, contre 35 euros, un tarif qui était "historiquement bas", selon la région présidée par le centriste Hervé Morin. Une augmentation justifiée par "une équation budgétaire difficile, liée à une dynamique des recettes de TVA et une décélération des dépenses subies de fonctionnement moins fortes que prévu". La région a également décidé de supprimer l'exonération pour les véhicules hybrides.

En octobre dernier, la région Centre-Val-de-Loire, présidée par le socialiste François Bonneau, a également annoncé envisager une hausse de 5,20 euros (+10,4 %), de 49,80 à 55 euros le cheval fiscal.

Ces trois régions sont loin d'être les seules à augmenter le prix de la carte grise, soulignent Les Echos. En 2023, les Pays de la Loire (+3 euros), la Nouvelle-Aquitaine (+4 euros), les Hauts-de-France (+1,5 euro), la Bretagne (+ 4 euros) ou encore l'Occitanie (+ 3 euros) ont également relevé le prix du cheval fiscal.