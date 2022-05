A l'approche des congés estivaux, plusieurs millions de Français vont bénéficier des chèques vacances. En quoi cela consiste-t-il ? Quel est le montant ? Comment s'en servir ? Nous faisons le point sur ce dispositif avantageux dans cet article.

Le point sur les chèques vacances - iStock.com / g-stockstudio

Les chèques vacances, un dispositif avantageux

Créé en 1982, le chèque vacances concerne chaque année plusieurs millions de Français. Et rien qu'en 2021, ce sont non moins de 4,6 millions de foyers qui ont pu en profiter, soit plus de 11 millions de personnes, en prenant en compte les membres de la famille de même que les amis et les proches. A l'instar d'un chèque de banque, le chèque vacances est un titre de paiement qui permet de couvrir tout ou partie des frais engagés par les Français dans le cadre de leurs congés. D'un montant variable allant de 10€, 20€, 25€ voire 50€, le chèque vacances s'est modernisé au fil des années pour se présenter désormais soit sous sa forme classique en format papier - tel un bon d'achat - ou en format dématérialisé. Dans ce dernier cas, pour l'utiliser, rien de bien compliqué car il suffit d'installer une appli mobile. Autre point : en format digital, les chèques vacances sont d'une valeur de 60€ par unité. Outre le coup de pouce non négligeable qu'il représente en termes de pouvoir d'achat, l'un des autres avantages du chèque vacances est qu'il permet de régler un large panel de dépenses. Il est ainsi possible de payer les notes d'hébergement (nuits d'hôtel, emplacement de camping, nuits en mobile-home, villages vacances...), de transport (avion, train, location de voitures, frais de péages et même agences de voyages), mais également les frais de restauration de même que les coûts engagés pour profiter de nombreux loisirs sportifs et culturels (musées, châteaux, parcs, locations de vélos, entrées dans une base de loisirs...). En somme, le chèque vacances peut couvrir les dépenses effectuées dans le cadre de ses congés. Pour savoir s'il peut être utilisé auprès de tel ou tel professionnel du tourisme, il est nécessaire de s'en assurer au préalable au moment de la réservation - en ligne ou par téléphone - ou de le vérifier sur place grâce à un autocollant apposé sur la vitrine ou le bureau, repérable grâce au logo ANCV - Agence nationale des chèques vacances.

Une aide sociale bienvenue

Les chèques vacances sont ainsi une aide sociale bienvenue qui permet à plusieurs millions de personnes de partir en vacances. Les salariés du secteur privé comme les agents de la fonction publique y ont droit de même que les autoentrepreneurs et les professions libérales. Les salariés du secteur privé peuvent en principe tous en bénéficier, pour autant que l'entreprise qui les emploie ait mis en place le dispositif dans le cadre d'un accord collectif. Dans ce cas, deux options existent. Soit l'employeur le finance à 100% soit il est cofinancé, c'est-à-dire qu'un reste à charge est à payer par le salarié. Le niveau de la prise en charge dépend de deux critères, en l'occurrence le montant de la rémunération du salarié de même que le nombre d'enfants à charge. Sachez enfin que les chèques vacances ont une durée de validité de plus de deux années, ce qui permet à tout un chacun d'en profiter quand bon lui semble.