Le plan d'épargne retraite (PER) est-il fait pour vous ?

L'intérêt du PER sont la défiscalisation et sa sortie en capital. (© DR)

Le PER donne droit à un avantage fiscal mais il n'est vraiment intéressant que si votre taux d'imposition baisse entre la période d'activité professionnelle et la retraite.

Le Plan d’épargne retraite (PER) se vend comme des petits pains. À fin octobre 2022, près de 3,5 millions d’assurés ont ouvert un PER individuel (ou ont transféré leur Perp ou Madelin) depuis son lancement fin 2019. C’est une enveloppe d’épargne retraite très souple, aux multiples vertus. Le Revenu a d’ailleurs attribué récemment un Trophée d’Or à 26 PER.

Soyons francs, «les deux gros moteurs du succès du PER sont la défiscalisation et la sortie en capital», assure Edouard Michot, président du courtier en ligne Assurancevie.com. Deux points forts qui ne doivent cependant pas faire oublier les conditions fiscales de la clôture. En effet, celles-ci peuvent s’avérer pénalisantes, surtout si l’on souhaite récupérer le capital en une fois, par exemple pour un réaliser un achat immobilier à la retraite.

Voici nos conseils pour savoir si le PER est vraiment fait pour vous et répond bien à vos projets à la retraite.

Intéressant à l’entrée si l'on est fortement imposé

En raison de la déduction fiscale des versements à l’entrée*, le PER séduit les contribuables fortement imposés, ceux qui atteignent les tranches marginales d’imposition (TMI) de 30%, 41% et 45%.

L’avantage est immédiatement perceptible. Par exemple, si vous êtes imposé à 30%, 10.000 euros versés sur un PER vous font profiter de 3.000 euros d’économies d’impôt l’année