Le permis pas cher de Cdiscount

iStock-Antonio_Diaz

Présentation de la start-up Lepermislibre.fr

Cdiscount s'associe à Lepermislibre.fr

Acheter le pack en pratique

Fondée par Romain Durand et Lucas Tournel, la start-up Lepermislibre.fr est une auto-école nouvelle génération « conçue pour passer son permis de conduire avec plus de flexibilité ». Agréée par l'État depuis 2014, elle permet de se former en ligne à prix réduit. En effet, l'offre proposée par Lepermislibre.fr est 35 % moins coûteuse que celles des auto-écoles classiques. Avec une note de 4,5/5 sur Trustpilot, elle semble satisfaire les utilisateurs. Lepermislibre.fr propose une offre de formation sur l'ensemble du territoire avec environ 800 points de rendez-vous dans l'Hexagone. Alors que le permis classique coûte en moyenne 1 600-1 800 euros (nombres partagés par Édouard Philippe, ancien premier Ministre et actuel maire du Havre), l'offre proposée par la firme de Romain Durand et Lucas Tournel attire de nombreuses personnes désireuses de faire des économies. Les avantages de cette plate-forme sont multiples : vous vous formez à votre rythme, vous passez les examens quand vous le souhaitez (en candidat libre), vous choisissez votre formation selon vos besoins et vous pouvez consulter vos résultats en ligne. Lepermislibre.fr est une auto-école agréée CPF (compte professionnel de formation), il est donc possible de « baisser le coût de votre formation en passant votre permis de conduire avec votre CPF ». Et même le groupe français Cdiscount a été séduit par l'idée de la start-up lyonnaise.Cdiscount est un groupe français de commerce en ligne qui a pour objectif de proposer des produits à des prix abordables. Rien d'étonnant donc au fait qu'il ait voulu s'associer à Lepermislibre.fr. Cdiscount et Lepermislibre.fr ont lancé un pack code plus 20 heures de conduite à 729 euros. Proposé dans 11 villes françaises - Lyon, Bordeaux, Paris, Nantes, Montpellier, Nice, Strasbourg, Lille, Toulouse, Rennes et Marseille - il est payable en quatre fois. Il est aussi possible de passer le code (2 500 questions, entraînement de 12 mois) pour 19 euros. Le candidat doit simplement sélectionner l'offre en adéquation avec ses besoins sur le site Cdiscount.fr. Les packs incluent 20 heures de conduite avec un enseignant diplômé, un accès illimité au code de la route pendant 12 mois, « la conduite de véhicules particuliers près de chez vous avec un enseignant professionnel indépendant », un « support enseignant en ligne et coaching » ou encore des « cours de code de la route vidéo ». Du côté des prérequis, Cdiscount spécifie qu'il faut une connexion Internet 3G ou 4G afin d'accéder aux divers cours et ressources en ligne.Vous souhaitez passer votre permis avec Cdiscount et Lepermislibre.fr ? Achetez votre pack sur Cdiscount, recevez par e-mail (sous 24h) un code d'activation à utiliser sur Lepermislibre.fr. Inscrivez-vous sur le site de la plate-forme lyonnaise (« Créer un compte ») et utilisez le code qui est valable trois mois à partir de la date d'achat.