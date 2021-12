Les sexagénaires d’aujourd’hui, qui ne sont plus qu’à quelques encablures de leur fin de carrière, ont, pour la plupart, commencé à travailler dans les années 80. Pour les jeunes actifs qu’ils étaient alors, la retraite état loin d’être une préoccupation majeure… On parlait plus « Plan d’épargne logement » que « Plan d’épargne retraite » ! Mais les temps ont changé. Alors que le système de répartition français est mis à mal par l’évolution démographique, penser à préparer sa future retraite n’a plus rien de ringard ; et le PER individuel (PERIN) est devenu populaire chez la jeune génération.

Le PER séduit les jeunes / iStock-Drazen Zigic

Le Plan Epargne Retraite individuel : inciter les français à préparer leur retraite

Le PERIN à la cote chez les jeunes actifs !

Le PERIN a vu le jour en octobre 2019, alors que la réforme des retraites était le sujet prégnant de l’actualité économique. Ce produit financier, qui a succédé au PERP et au contrat Madelin retraite, a été conçu avec l’ambition d’offrir à tout un chacun (y compris aux enfants mineurs !) la possibilité de se constituer un capital retraite tout au long de sa vie professionnelle. Depuis, si la réforme des retraites a été mise à l'arrêt par la crise sanitaire, le PERIN, lui, est resté et remporte un vif succès. Son principe ? Inciter les Français à épargner pour leur retraite en associant des réductions d’impôts aux sommes investies dans un PERIN. Lorsqu’est venu l’âge légal de la retraite, le souscripteur récupère les fonds placés sous forme d’un capital ou d’une rente viagère, c’est-à-dire un revenu à vie. Le capital peut par ailleurs être débloqué dans différentes situations : invalidité, décès du conjoint, fin des droits au chômage, surendettement…et aussi pour l’achat de la résidence principale. Ces caractéristiques font du PERIN un produit plus attractif que ses prédécesseurs lesquels, par exemple, ne permettaient pas de racheter ses économies sous la forme d’un capital.En juin dernier, la société Altaprofits (Conseil en gestion de patrimoine en ligne) et l’IFOP dévoilaient les résultats de leur étude « Baromètre 2021 de l’Épargne en France et en régions », qui décrypte le comportement d’épargne des Français et leurs intentions en termes de dépenses ou d’épargne. Cette 3ème édition de l’étude soulignait l’appétence des Français, pour toutes solutions leur permettant de se constituer un complément de revenus pour leur retraite. Dans ce contexte, le PERIN remporte un franc succès. Ainsi, plus d’un quart des Français (28 %) déclaraient avoir l’intention d’en souscrire un. Et cette proportion est inversement proportionnel à l’âge des personnes interrogées : elle augmente chez les plus jeunes ! Ainsi 35% des 41 -61 ans déclaraient vouloir ouvrir un PERIN, et ce taux montait à 42% chez les 26-41 ans. Les plus jeunes, souligne l’étude, se disent particulièrement motivés par deux avantages offerts par le PERIN : financer un achat immobilier et permettre de partir plus tôt à la retraite.